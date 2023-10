La bibliothèque de la Part-Dieu consacre une rétrospective inédite à Willem, dessinateur satirique et historique de Hara-Kiri, Charlie Hebdo et Libération.

Grâce à un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France qui lui prête deux cents dessins originaux (elle en possède 20 000), ajoutés aux œuvres de sa collection, la bibliothèque de la Part Dieu consacre une rétrospective hors norme à Willem (82 ans), l’un des grands maîtres du dessin de presse.

Willem, Sans titre [LE MONDE EN IMAGES], 1991, Encre de chine et encres de couleur, Bibliothèque nationale de France, Paris.

Dessinateur historique de Hara-Kiri et Charlie Hebdo, il s’est illustré également par sa collaboration au journal Libération pendant quarante ans où il est aujourd’hui remplacé par Coco.

Retraçant son travail des cinquante dernières années, l’exposition propose de (re)découvrir le regard satirique qu’il n’a cessé de poser sur la politique française et internationale, les mouvements sociaux, les guerres, dévoilant aussi toute sa virtuosité de graphiste.

Un espace est dédié à ses dessins les plus crus et les plus provocateurs qui, tout en montrant un artiste libre et humaniste, donnent à réfléchir sur la liberté de la presse, la place de l’humour et du rire dans nos sociétés.

Willem, rire du pire – Du 12 octobre au 3 février 2024 à la bibliothèque de la Part-Dieu – www.bm-lyon.fr