Concert : Jay-Jay Johanson, le retour du "gégénie" suédois

Ce n’est pas pour nous rajeunir mais Jay-Jay Johanson est apparu sur les radars quand le trip-hop était à la mode (autant dire, une paye).

C'était au mitan des années 90, avec un disque sublime et révolutionnaire, Whiskey, mélange de trip-hop et de Chet Baker, voix de fausset, scratches, groove mou et romantisme presque chiant.

Depuis Gégé est passé par à peu près tous les états proches de l’Ohio (et de la dépression) et revient en 2023 avec un album toujours teinté de jazz, de samples, évidemment confit dans l’évanescence et pas vraiment taillé pour les soirées au camping.

Ça tombe bien, ce n’est pas pour cela qu’on aime l’échalas de Trollhätan. C’est même pour tout l’inverse.

Jay-Jay Johanson – Le 7 octobre, au Ninkasi Kao