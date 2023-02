Cyrano au Théâtre Comédie-Odéon : toujours plus de panache !

La saison dernière, le succès du Cyrano Project de Jérôme Sauvion à la Comédie-Odéon a été tel que le spectacle est repris au même endroit, du 28 février au 18 mars.

Tout commence par quelques coups de fil que reçoit le comédien et metteur en scène Jérôme Sauvion alors même qu’il est sur les planches de la Comédie-Odéon, prêt à jouer l’œuvre la plus célèbre d’Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac. Son régisseur lui apprend qu’il n’a plus un sou et qu’il refuse désormais de le soutenir, ne serait-ce qu’un soir de plus. Et comme, c’est bien connu, les emmerdes arrivent toujours en escadrille, ce sont les comédiens de sa troupe que l’on entend, un par un, encombrer sa messagerie. Untel est embauché ailleurs, un autre ne “sent” plus son rôle, une autre ne viendra pas non plus, elle a mieux à faire… Sa troupe le lâche ! Voilà donc notre acteur dans une dèche totale, irrémédiablement seul. Nonobstant, c’est de Cyrano qu’il s’agit. Le héros qui ne renonce jamais devant l’adversité. Qu’à cela ne tienne donc ! C’est en solo qu’il jouera la pièce, en interprétant tous les rôles, seul comme un grand – acteur. Il a bien retenu la leçon qui émane du texte de Rostand : le courage et le panache, cela consiste à aller au bout de ses projets.



Sac de golf

Aussi, avec les moyens du bord, soit quelques pauvres éléments de décor – un escabeau, un tabouret, des casques de soldats, un vieux coffre, un rouleau à pâtisserie (qui fera une excellente rapière) et, curieusement, un sac de golf et ses clubs – il se lance dans la folle entreprise. Le plus étonnant, c’est que ça marche ! On retrouve avec un plaisir fou toutes les grandes scènes que comporte l’œuvre : l’inoubliable tirade du nez, la vibrante scène du balcon, les tumultueux épisodes de batailles et la fin tragique, toujours aussi bouleversante, du héros. Se glissant dans la peau d’une bonne vingtaine de personnages, le comédien ne ménage pas son énergie, allant même, au cours de quelques apartés comiques, jusqu’à nous décrire les intentions de l’auteur et le contexte historiques de l’époque. On rit, on rêve, on vibre, on pleure, enfin presque… Cette pièce est décidément une des plus belles de tout notre répertoire théâtral, à la hauteur de sa réputation de chef-d’œuvre. Et Jérôme Sauvion en livre une version digne de son héros, pleine de panache !

Cyrano Project –Du 28 février au 18 mars à la Comédie-Odéon