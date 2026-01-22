L214 interpelle Carrefour à Vénissieux sur l’élevage intensif

Samedi 24 janvier, des militants de L214 se mobiliseront devant le Carrefour de Vénissieux pour demander à l’enseigne de réduire de moitié le nombre d’animaux issus de l’élevage intensif dans ses rayons.

L’association de défense des animaux L214 appelle à une mobilisation nationale ce samedi 24 janvier. À Vénissieux, comme devant 35 autres magasins en France, ses bénévoles se rassembleront devant Carrefour afin de dénoncer le recours massif à l’élevage intensif dans les filières d’approvisionnement de l’enseigne.

Cette action fait suite à la publication d’une nouvelle enquête de L214 portant sur un élevage de lapins approvisionnant la Filière Qualité Carrefour. Les images dévoilées montrent des animaux maintenus en cages grillagées, présentant blessures et maladies, malgré les engagements pris par le distributeur en faveur d’un élevage hors-cage. L’association a annoncé avoir déposé plainte pour mauvais traitements et tromperie du consommateur.

Pour sensibiliser les clients, les militants installeront un lapin géant en carton et déploieront une banderole appelant à ne plus "solder leurs vies". L214 demande à Carrefour de réduire de 50 % le nombre d’animaux abattus pour son approvisionnement et d’adhérer au Plant Protein Pact, visant à développer des alternatives végétales.