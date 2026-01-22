La Ville de Lyon cède les anciens bains-douches Flesselles à la clinique Saint-Charles

Le conseil municipal a voté jeudi la cession d'une partie des anciens bains-douches Flesselles. La clinique Saint-Charles investira 4,5 millions d'euros pour créer un centre de soins primaires.

Le conseil municipal de Lyon a adopté jeudi 22 janvier la cession à la clinique Saint-Charles d'une partie des anciens bains-douches municipaux Flesselles, situés impasse Flesselles dans le 1ᵉʳ arrondissement. Le site patrimonial, construit au début du XXᵉ siècle et fermé depuis 2016, sera reconverti pour renforcer l'offre de soins dans le quartier.

La cession porte sur l'aile Prunelle et des bâtiments en cœur d'îlot, tandis que le Lavoir, la salle des Ovalistes et le logement de gardien resteront propriété de la Ville. Une concertation menée par le CCAS et Ma Friche Urbaine a souligné les attentes des habitants en matière de renforcement de l'offre de soin dans ce secteur où il est difficile de trouver un médecin traitant.

La SAS MOM, structure gérant la clinique Saint-Charles, investira 4,5 millions d'euros pour restructurer l'aile Prunelle (1 100 m²) et y intégrer un centre de soins primaires, des bureaux de consultations médicales, un centre de radiologie et un espace de formation pour les professions de santé. La cession est assortie d'une affectation du site à un usage médical pour une durée de vingt ans. Le chantier devrait débuter fin 2026 et durer dix-huit mois.