Culture : “Puzzle généalogique” au théâtre Jean-Marais

En février 1945, au milieu du fracas des bombes, Madeleine, héroïne de la Résistance, rencontre Léon dans l’abri improvisé d’une cabine téléphonique. Cette folle histoire d’amour foudroyée par la guerre est le point de départ d’une lignée marquée par un funeste secret.

Téléphone-moi, de Jean-Christophe Dollé traverse les époques, depuis la Libération de Paris jusqu’à la victoire de Zidane en 98 en suivant plusieurs personnages d’une même famille.

Se jouant de la chronologie et dans l’intimité de cabines téléphoniques, les récits se succèdent et révèlent des individus qui se mentent pour se protéger, se nuisent en voulant s’aider et s’aiment sans parvenir à se le dire. Autant de personnages fragiles, abîmés par la vie, qui cherchent à résoudre les énigmes de leur enfance.

