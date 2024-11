Lyon : vélorues, sens unique... Les enseignements de la concertation sur les mobilités à Vaise

Le bilan de la concertation sur les mobilités et le projet de réaménagement à Vaise a été présenté aux élus de la Métropole de Lyon en commission permanente. Il révèle des inquiétudes des participants même si une majorité d'entre eux semble favorable au projet.

Végétalisation, modification du plan de circulation, Voies lyonnaises... Le quartier de Valmy dans le 9e arrondissement de Lyon doit être entièrement réaménagé en 2025. Point noir majeur de l'agglomération avec un trafic particulièrement compliqué, la Métropole de Lyon souhaite y faire passer plusieurs Voies lyonnaises, améliorer le confort piéton et la performance des bus. Le projet concerne sept secteurs, de la porte de Vaise à la place Valmy, sans toutefois que la rue Marietton ne soit impactée.

Une interrogation sur le déclassement de la rue de Bourgogne

Le plan de circulation du secteur sera considérablement modifié. La Métropole de Lyon souhaite ainsi créer deux couloirs bus-vélo sur la rue de Bourgogne entre la rue du 24 mars et la rue de la Corderie. Elle passerait en sens unique, tout comme la rue de la Corderie. L'objectif poursuivi par la collectivité est d'améliorer le temps de parcours des bus C6 et C14 et de sécuriser les trajets à vélo avec la Voie lyonnaise 4 sur la rue de Bourgogne, ainsi que la 5 sur les rues du Souvenir, du Bourbonnais, Berthet et Roquette.

Les secteurs concernés par le réaménagement prévu. (@MétropoledeLyon)

Lundi 18 novembre, l'exécutif écologiste a ainsi présenté le bilan de la concertation en commission permanente, et non lors d'un conseil métropolitain public comme c'est habituellement le cas. Une faute pour la droite qui considère qu'elle traite d'un "quartier important, porte d'entrée sur Lyon depuis l'ouest" et qui aurait "nécessité un passage en conseil avec un débat public", a indiqué la conseillère métropolitaine Laurence Croizier. Sollicitée pour connaître les raisons de cette décision, la Métropole indique à Lyon Capitale que la délibération "est préalable à la poursuite des études avec les services de l'État qui a besoin de cette délibération mi-novembre. Le conseil de décembre est donc trop tard par rapport aux impératifs de l'Etat."

Des inquiétudes sur les rues du Souvenir et Bourbonnais

Sur le fond, la participation reste relativement faible avec 398 réponses au questionnaire ainsi qu'une légère singularité cette fois, une approximation arithmétique surprenante. La collectivité évoque dans son bilan trois chiffres différents relatifs aux contributions des participants : il est ainsi question de 212 contributions en page 13, puis 207 en page 16, puis 209 en page 17. Sollicitée, elle indique qu'il y a bien eu 212 contributions, mais que cinq d'entre elles n'ont pas été prises en compte dans l'analyse qualitative de ces dernières car elles étaient considérées "hors-sujet". Le chiffre de 209 est quant à lui le fruit d'une "coquille".

Le nouveau plan de circulation proposé par la Métropole de Lyon pour Vaise. (@GrandLyon)

Comme toujours, les avis exprimés par les contributeurs sont partagés, avec, selon la Métropole de Lyon un total de 49 % d'expressions dont la "tonalité" (Sic) est favorable au projet, contre 31 % de défavorable et 20 % de neutre. 27 contributions vont ainsi dans le sens d'une "réorganisation de l'espace public favorable à la pratique sécurisée du vélo", et 22 "au confort des piétons".

Crainte chez les cyclistes quant à la place Valmy

Dans le même temps, sur les plus de 500 personnes ayant répondu au questionnaire de la Métropole, seules 31 % jugent satisfaisantes les conditions pour se déplacer à vélo. Un chiffre qui chute à 15 % lorsqu'il s'agit de se déplacer en voiture. "L’augmentation de la congestion automobile dans le quartier et la création d’embouteillages dans les quartiers voisins, représentent les plus grandes craintes des répondants", reconnaît la collectivité dans son bilan.

Réaménagement rue de Bourgogne à Vaise. (@Passagers des Villes/Métropole de Lyon)

Sur le fond, les propositions de réaménagement sur la rue du Souvenir et la rue du Boubonnais sont celles qui suscitent le plus d'inquiétudes. Les participants à la concertation ne souhaitent conserver qu'un seul sens de circulation, alors que l'une des propositions de la Métropole de Lyon prévoyait la création d'une vélorue avec circulation à double-sens pour les voitures. Aussi, là où l'exécutif écologiste proposait de passer l'entièreté de la rue du Bourbonnais à sens unique, les participants souhaitent conserver un accès riverains dans les deux sens de circulation.

L'aménagement d'une piste cyclable dans le rond point de la place Valmy a par ailleurs soulevé des inquiétudes chez les cyclistes. L'anneau cyclable, bien qu'à l'extérieur du giratoire "est ressenti comme dangereux", indiquent les services de la Métropole de Lyon. Les adaptes du vélo craignent ainsi d'être oubliés par les automobilistes au moment où ces derniers sortiront du giratoire.

Proposition de la métropole de Lyon pour la rue du Bourbonnais.

Enfin, la Métropole de Lyon souhaite déclasser la rue de Bourgonne, considérée comme une route à grande circulation, afin d'y insérer, sur une partie, la voie lyonnaise N°4 et d'y prolonger le couloir bus dans le sens sud-nord. Elle passerait à sens unique dans le sens nord-sud. Mais sur ce point, les participants à la concertation ont sollicité une inversion du sens de circulation pour diriger les voitures hors du centre. "Je doute que les convois concernés par une RGC puissent tourner du quai de la Gare d’eau sur le quai Jaÿr ; ensuite, certains convois risquent d’être empêchés en hauteur par le pont SNCF sur la rue de Saint-Cyr…", a relevé quant à elle Laurence Croizier en commission permanente, mettant en doute la pertinence du déclassement de l'axe.

Si la synthèse de la concertation n'a pour l'heure pas encore été publiée en ligne, les études de conception en cours depuis le mois de juin se poursuivent et les travaux doivent quant à eux débuter en 2025.

