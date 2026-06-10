Culture : Le TNG fait la fête pour finir sa saison

Ateliers créatifs, spectacle de jonglage, goûter… Le samedi 13 juin au Théâtre Nouvelle Génération à Vaise, tout est fait pour amuser petits et grands !

Pour célébrer sa fin de saison et présenter la prochaine, le TNG organise une après-midi de fête. Au programme, des ateliers créatifs de 14h30 à 16h avec un atelier origami Fabrique ta boîte à trésor avec les anciennes affiches du TNG de l’artiste Camille Llado, l’occasion pour les enfants de découvrir un art manuel ludique et de repartir avec un souvenir.

Une initiation au jonglage est aussi prévue par l’École de cirque de Lyon – MJC de Ménival ainsi qu’un atelier coloriage sur un castelet à décorer.

Ce sera aussi l’occasion pour l’artiste Stephan Zimmerli, de présenter son installation Studiolo de l’Exil, une microarchitecture où il invite les personnes issues de l’exil à lui raconter le souvenir d’un lieu qu’elles ont perdu. De ces témoignages, il en fait de grands dessins au fusain en direct. Il prévoit pour les enfants, illustrations, cabanes et lectures.

Puis, à 16h est prévu le spectacle de cirque Formule du Collectif Petit Travers, un dialogue entre le batteur Pierre Pollet et le jongleur Julien Clément entourés des spectateurs.

Fondé en 2004, le Collectif Petit Travers travaille exclusivement sur la production de pièces de jonglage de grand format ainsi que sur la transmission pédagogique.

En quinze ans, un répertoire de huit pièces, une création amateurs et quatre petites formes ont vues le jour, totalisant plus de 1 000 représentations à travers le monde.

Après une pause goûter au bar du TNG, à 17h vous pourrez assister à la présentation de la saison 26-27 par la directrice du théâtre Odile Grosset-Grange et toute l’équipe du TNG en grande salle pour les adultes.

Pour les enfants entre 7 et 12 ans, une découverte ludique des spectacles avec l’équipe du service des relations avec le public.

Entre théâtre, cirque, danse, marionnette, ballet aquatico-poétique, musique, réalité virtuelle, histoire… la prochaine saison s’annonce rythmée !

La fête du TNG, le samedi 13 juin à 14h30 au TNG, 23 rue de Bourgogne, Lyon 9e

Gratuit sur réservation.