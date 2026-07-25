"C’est terrible" : clap de fin ce samedi pour la librairie Decitre place Bellecour

À Lyon, la librairie Décitre située place Bellecour ferme officiellement ses portes ce samedi 25 juillet. Celle de Confluences baissera le rideau le 1er août. Un crève-cœur pour les clients.

En ce vendredi après-midi, une dizaine de clients déambulent entre les allées de la librairie. À quelques heures de la fermeture de l'enseigne Decitre, installée place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon, certains tentent de dénicher de bonnes affaires, d’autres viennent acheter de quoi lire cet été, mais tous regrettent la nouvelle.

Lire aussi : Les libraires indépendants font toujours de la résistance

"Je suis vraiment déçu que la librairie ferme"

C’est le cas notamment de Françoise, venue avec son mari et sa petite-fille Alice. "C’est terrible", déplore-t-elle. "J’ai toujours eu l’habitude d’acheter mes livres dans des librairies, je trouve ça beaucoup plus chaleureux. C’est une triste nouvelle", confie encore Françoise, cahiers de vacances à la main. Elle ajoute : "Avec mon mari, nous gardons notre petite-fille quelques jours pendant les vacances, alors je me suis dit qu'un peu de lecture serait une bonne chose." Quelques allées plus loin, Guillaume, étudiant lyonnais, échange avec une vendeuse. "Ce que j’aime quand je viens ici, c’est la proximité avec les employés. Quand on ne sait pas quoi acheter, lire, ils sont là pour nous conseiller. Je suis vraiment déçu que la librairie ferme", explique-t-il. Attaché au lieu dans lequel il vient régulièrement, le jeune homme laissera même un mot dans le livre d’or installé à l’entrée du magasin. Plusieurs pages ont déjà été noircies par les clients.

La librairie Decitre, située place Bellecour, ferme ses portes samedi 25 juillet. (CM)

Au sous-sol, les étagères ont, pour la plupart, été dévalisées par les clients. Marion et sa fille Anna, elles, sont à la recherche de livres d’Histoire. "On a vu le mot sur la devanture il y a quelques jours et on s’est dit que c’était l’occasion ou jamais de venir et d’essayer d’avoir des prix intéressants", explique Marion. À ses côtés, Anna, étudiante, avait souvent l’habitude de se rendre dans la librairie. "Je trouve ça très apaisant comme endroit. Déjà, il y a moins de monde que dans les grands commerces, mais j’aime aussi venir ici lorsque je n’ai rien à faire en particulier. Flâner, c'est sympa", sourit la jeune femme. Au premier étage, Jacques feuillette les bandes dessinées. "C’est vraiment dommage, mais la situation est compliquée pour toutes les librairies, surtout avec les achats en ligne, et je suis le premier à le faire, je l’avoue", confesse-t-il. Et de compléter : "Je trouve ça juste embêtant que ça touche surtout des lieux culturels."

Le rideau sera officiellement baissé ce samedi à 19 heures. Le magasin situé dans le centre commercial de Confluence fermera, lui, le 1er août prochain.

Lire aussi : On connaît les dates de fermeture des librairies Decitre de Bellecour et Confluence