Mercato : une pépite du football mondial rejoint l’OL Lyonnes

L’OL Lyonnes a officialisé ce samedi 25 juillet l’arrivée de Salma Paralluelo, attaquante espagnole de 22 ans qui évoluait au FC Barcelone.

L’OL Lyonnes a annoncé, ce samedi 25 juillet, la signature de Salma Paralluelo en provenance du FC Barcelone. L’internationale espagnole a paraphé un contrat de quatre ans, la liant au club jusqu’en 2030.

À 22 ans, l’attaquante va connaître sa première expérience dans un club situé en dehors de l’Espagne. Formée à Saragosse, sa ville natale, elle a également pratiqué l’athlétisme à haut niveau dans les catégories de jeunes avant de se consacrer pleinement au football en 2022, lors de son arrivée au FC Barcelone.

Un palmarès bien garni

En quatre saisons sous le maillot catalan, Salma Paralluelo a disputé 131 rencontres et inscrit 72 buts, toutes compétitions confondues. Elle a notamment remporté trois Ligues des champions avec le Barça, ainsi que plusieurs titres nationaux, pour un total de 15 trophées. En sélection, son palmarès est aussi conséquent. Championne du monde avec l’Espagne en 2023, elle avait auparavant remporté les Mondiaux U17 et U20. Elle a également été distinguée comme meilleure jeune joueuse de la Coupe du monde 2023.

La nouvelle recrue lyonnaise s’est également illustrée individuellement, en terminant notamment troisième du Ballon d’Or féminin en 2023 et 2024. La nouvelle Fenotte a expliqué que sa connaissance de Jonatan Giráldez, ancien technicien du Barça, a compté dans son choix de rejoindre la capitale des Gaules.

Les quatre nouvelles recrues lyonnaises sont attendues à la reprise de l’entraînement ce lundi. Elles seront officiellement présentées aux supporters et aux médias le vendredi 31 juillet.

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