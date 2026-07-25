1 800 engins pyrotechniques saisis en Auvergne-Rhône-Alpes par les douanes

Une grande opération des services douaniers a eu lieu sur le territoire. @Tim Douet

Les douaniers ont mené une vaste opération de contrôle entre le 8 juin et le 20 juillet pour lutter contre le détournement d’engins pyrotechniques.

Entre le 8 juin et le 20 juillet, une opération nationale a été menée par les services douaniers afin de contrôler la circulation des engins pyrotechniques, de plus en plus utilisés à l’occasion d’événements festifs ou sportifs, mais surtout comme armes lors de troubles à l’ordre public.

Au total, 46 000 engins pyrotechniques ont été saisis en France au cours de cette opération. En Auvergne-Rhône-Alpes, les services douaniers ont mis la main sur 1 800 produits, parmi lesquels des fumigènes, des pétards et des chandelles romaines.

Des produits provenant de l’Europe de l’Est

Les saisies ont été réalisées lors de contrôles menés dans le fret express et postal. Les marchandises étaient destinées à des particuliers domiciliés dans la région et avaient, pour la plupart, été commandées auprès de sociétés installées dans des pays d’Europe de l’Est, notamment en Pologne et en République tchèque.

Moins de la moitié des produits saisis en Auvergne-Rhône-Alpes relevaient de la catégorie F3, dont l’utilisation est soumise à une réglementation stricte. "Ces marchandises présentent un niveau de danger considéré comme plus élevé", précisent les forces de l’ordre dans un communiqué.

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