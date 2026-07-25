Lyon : le grand pique-nique des célibataires revient à la Tête d’Or ce dimanche

Le grand pique-nique des célibataires revient à Lyon ce dimanche. @7 à Lyon

Le traditionnel rendez-vous des célibataires organisé par l’association Amitié Loisirs Entre Nous se tient ce dimanche 26 juillet au parc de la Tête d’Or.

"Aurez-vous la chance d’y trouver la perle rare en 2026 ?" : Ce dimanche 26 juillet, les célibataires lyonnais et de la région sont invités à se retrouver au parc de la Tête d’Or pour le traditionnel pique-nique organisé par l’association Amitié Loisirs Entre Nous. Le rendez-vous est fixé à midi, sur la pelouse du Monument des Droits de l’Homme, dans le nord-est du parc.

L’événement, gratuit et ouvert à tous, ne nécessite aucune inscription préalable. "Le principe est simple, il suffit de venir avec son panier pique-nique, seul ou avec d’autres amis célibataires", explique Jacky Touche, organisateur emblématique de l'événement. Les participants sont ensuite regroupés par tranches d’âge et par affinités afin de faciliter les échanges.

Plus de 500 célibataires attendus

Une recette qui semble avoir fait ses preuves depuis près de quatre décennies. La première édition du pique-nique remonte à 1988. En 2025, environ 500 personnes avaient participé au rendez-vous. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs espèrent réunir le même nombre de célibataires, voire plus.

Dans un entretien accordé à Lyon Capitale en juin dernier, Jacky Touche, président de l’association depuis la première édition, expliquait observer depuis 38 ans l’évolution du célibat entre Rhône et Saône. Selon lui, les profils sont particulièrement variés, avec des participants âgés de 21 à 81 ans. Son objectif ce dimanche : donner "un coup de pouce au hasard".

Ce dimanche, les célibataires sont donc invités à tenter leur chance, mais aussi simplement à passer un moment convivial.

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