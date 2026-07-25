Actualité
Le grand pique-nique des célibataires revient à Lyon ce dimanche. @7 à Lyon

Lyon : le grand pique-nique des célibataires revient à la Tête d’Or ce dimanche

  • par Corentin Lucas

    • Le traditionnel rendez-vous des célibataires organisé par l’association Amitié Loisirs Entre Nous se tient ce dimanche 26 juillet au parc de la Tête d’Or.

    "Aurez-vous la chance d’y trouver la perle rare en 2026 ?" : Ce dimanche 26 juillet, les célibataires lyonnais et de la région sont invités à se retrouver au parc de la Tête d’Or pour le traditionnel pique-nique organisé par l’association Amitié Loisirs Entre Nous. Le rendez-vous est fixé à midi, sur la pelouse du Monument des Droits de l’Homme, dans le nord-est du parc.

    L’événement, gratuit et ouvert à tous, ne nécessite aucune inscription préalable. "Le principe est simple, il suffit de venir avec son panier pique-nique, seul ou avec d’autres amis célibataires", explique Jacky Touche, organisateur emblématique de l'événement. Les participants sont ensuite regroupés par tranches d’âge et par affinités afin de faciliter les échanges.

    Plus de 500 célibataires attendus

    Une recette qui semble avoir fait ses preuves depuis près de quatre décennies. La première édition du pique-nique remonte à 1988. En 2025, environ 500 personnes avaient participé au rendez-vous. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs espèrent réunir le même nombre de célibataires, voire plus.

    Dans un entretien accordé à Lyon Capitale en juin dernier, Jacky Touche, président de l’association depuis la première édition, expliquait observer depuis 38 ans l’évolution du célibat entre Rhône et Saône. Selon lui, les profils sont particulièrement variés, avec des participants âgés de 21 à 81 ans. Son objectif ce dimanche : donner "un coup de pouce au hasard".

    Ce dimanche, les célibataires sont donc invités à tenter leur chance, mais aussi simplement à passer un moment convivial.

    Lire aussi : Près de Lyon : le 10 km de Parilly vise les 2 500 participants pour sa sixième édition

    à lire également
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Incendies : 436 pompiers d’Auvergne-Rhône-Alpes mobilisés dans le sud de la France

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : le grand pique-nique des célibataires revient à la Tête d’Or ce dimanche 18:30
    Sapeurs Pompiers @Hugo LAUBEPIN
    Incendies : 436 pompiers d’Auvergne-Rhône-Alpes mobilisés dans le sud de la France 17:35
    Tour de France : pas d’exploit pour le Lyonnais Paul Seixas, qui termine au pied du podium 16:40
    Un chauffeur braqué dans son camion en pleine nuit au sud de Lyon, la BRI intervient 16:00
    Isère : STMicroelectronics renoue avec les bénéfices, 1 000 départs restent programmés 15:30
    d'heure en heure
    Près de Lyon : le 10 km de Parilly vise les 2 500 participants pour sa sixième édition 15:00
    Rive Droite à Lyon : Véronique Sarselli brise le silence pour défendre l’abandon du projet 14:00
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Une personne meurt percutée par un TER sur la ligne Lyon-Valence 13:00
    Près de Lyon : un bébé de 18 mois héliporté après une chute du deuxième étage 12:00
    "C’est terrible" : clap de fin ce samedi pour la librairie Decitre place Bellecour 11:20
    Mercato : une pépite du football mondial rejoint l’OL Lyonnes 10:43
    marche pour Thomas
    Drame de Crépol : le groupe d’opposition de Givors réclame la dissolution de SOS Racisme 10:22
    faits divers Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
    1 800 engins pyrotechniques saisis en Auvergne-Rhône-Alpes par les douanes 09:39
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut