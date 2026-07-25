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TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF. @Cheyenne Gabrelle

Une personne meurt percutée par un TER sur la ligne Lyon-Valence

  • par Corentin Lucas

    • Un drame s’est produit sur la ligne TER entre Lyon et Valence suite à une collision avec un train, vendredi 24 juillet.

    Ce vendredi 24 juillet, vers 17h, deux accidents se sont produits successivement sur des lignes TER reliant Lyon, provoquant d’importantes perturbations sur la circulation. Une première personne a été percutée en direction de Grenoble (Isère), au niveau de la commune de Saint-Egrève-Saint-Robert.

    Puis une seconde victime a subi le même sort, mais n’a pas survécu au violent choc avec le train reliant la capitale des Gaules à Valence, d’après les informations du Dauphiné Libéré. Cet accident a eu lieu au niveau du chemin des Mines, à Vienne. Pour le moment, la victime n’a pas été identifiée.

    Le trafic ferroviaire a donc été interrompu sur ces deux lignes TER pendant plusieurs heures, jusque tard le soir pour Lyon-Valence. Des cars de la SCNF ont été déployés depuis la gare Perrache pour permettre aux voyageurs de rentrer à leur domicile.

    Lire aussi : Un enfant de deux ans meurt percuté par la voiture de sa mère près de Lyon

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