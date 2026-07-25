Un chauffeur braqué dans son camion en pleine nuit au sud de Lyon, la BRI intervient

Un camion a été braqué au sud de Lyon. @Flickr

Un chauffeur routier a été victime d’un braquage dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu’il dormait dans sa cabine sur un site logistique de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), au sud de Lyon.

Un chauffeur poids lourds a été braqué alors qu’il dormait dans la cabine de son camion, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 juillet, à Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Selon les informations du Dauphiné libéré, le jeune homme de 24 ans était stationné sur le parking d’un entrepôt logistique, où il devait décharger une cargaison de vêtements de la marque Nike.

Arrivé sur place vers 2h du matin, le chauffeur s’était endormi en attendant le début du déchargement. Deux heures plus tard, trois individus l’auraient brusquement réveillé avant de l’extraire de force de son véhicule sous la menace d’une arme de poing.

Le camion retrouvé à Saint-Étienne

Après avoir pris le contrôle du poids lourd, l’un des malfaiteurs aurait pris la fuite au volant du camion, tandis que ses deux complices quittaient les lieux à bord d’une Renault Mégane équipée de fausses plaques d’immatriculation.

Rapidement alertés, les gendarmes ont lancé les premières investigations. Les auteurs présumés étaient toutefois déjà suivis par les enquêteurs de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Lyon. Le camion volé aurait notamment été géolocalisé en direction de Bron, puis de Givors et enfin de Saint-Étienne. La Renault Mégane utilisée par les suspects a également été retrouvée.

Un seul des trois malfaiteurs présumés a finalement été interpellé par la BRI. Les deux autres sont toujours recherchés. L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité du parquet de Lyon et a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône.

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