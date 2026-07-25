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La victime a été héliportée à l’hôpital. @LC

Près de Lyon : un bébé de 18 mois héliporté après une chute du deuxième étage

  • par Corentin Lucas

    • Un bébé de 18 mois aurait chuté d’un immeuble situé à Tarare, vendredi 24 juillet. Son pronostic vital est engagé.

    Une intervention importante des secours s’est déroulée ce vendredi 24 juillet au soir à Tarare, dans le Rhône. Selon les informations du Progrès, un bébé âgé de 18 mois aurait chuté du deuxième étage d’un immeuble situé sur la rue Serroux.

    Grièvement blessé après sa chute, le jeune enfant a été pris en charge par les secours. Il a été héliporté vers un établissement hospitalier afin d’y recevoir des soins. Son pronostic vital serait engagé.

    Les circonstances précises de l’accident restent, à ce stade, inconnues. Plusieurs véhicules de sapeurs-pompiers ainsi que des gendarmes ont été mobilisés sur place. Le maire de Tarare, Bruno Peylachon, s’est également rendu sur les lieux. Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de cette chute.

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