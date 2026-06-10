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(Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nespresso va fermer son centre de relation clients à Lyon, 128 postes menacés

  • par LR

    • Dans le cadre d’une vaste réorganisation en France, Nespresso prévoit la fermeture de son site lyonnais de relation clients. Au total, jusqu’à 178 postes pourraient être supprimés dans l’Hexagone.

    Le géant suisse du café Nespresso a annoncé mercredi un projet de réorganisation de ses activités en France qui pourrait conduire à la suppression de jusqu’à 178 postes à partir de 2027. Cette restructuration concerne principalement les fonctions marketing et service clients.

    À Lyon, le centre de relation clients de la marque, situé boulevard Vivier-Merle, dans le quartier de la Part-Dieu va notamment. Selon les informations communiquées par l’entreprise à nos confrères du Progrès, 128 postes sont concernés à Lyon par ce regroupement des activités de service client au siège parisien de Nespresso France.

    Les boutiques pas concernées

    Les 53 boutiques de la marque dans l’Hexagone, dont les trois implantées dans l’agglomération lyonnaise, ne sont en revanche pas touchées. L’activité de Nespresso à Lyon serait ainsi recentrée sur ses points de vente.

    Filiale du groupe Nestlé, Nespresso justifie cette réorganisation par l’évolution du marché du café et la nécessité d’adapter son organisation. L’entreprise assure vouloir privilégier les mobilités internes, les départs volontaires et les dispositifs de fin de carrière. Aucun licenciement ne devrait intervenir avant 2027

    "Dans un marché du café en pleine évolution, nous avons la responsabilité d'adapter notre organisation et d'engager une nouvelle étape de notre développement", justifie la direction. . Cette annonce s’inscrit dans le plan mondial de réduction des coûts engagé par Nestlé, qui prévoit la suppression de 16 000 postes à travers le monde.

    Nestlé avait déjà annoncé en avril prévoir jusqu'à 180 suppressions d'emplois en France dans les fonctions support, notamment au siège basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ainsi que dans deux centres de recherche à Tours (Indre-et-Loire) et Lisieux (Calvados).

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