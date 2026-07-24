Les Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais dévoilent la présidente de leur jury

La journaliste et critique de cinéma Ariane Allard présidera le jury des spectateurs de la 31e édition des Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais, en novembre.

La 31e édition des Rencontres du cinéma francophone en Beaujolais se déroulera du 10 au 15 novembre au cinéma Les 400 Coups, à Villefranche-sur-Saône. Pour cette nouvelle édition, le festival a choisi la journaliste et critique de cinéma Ariane Allard pour présider le jury des spectateurs.

Chroniqueuse au Masque et la plume sur France Inter et membre de la revue Positif, elle connaît déjà bien le public caladois. "J’ai hâte de découvrir cette sélection, guidée, à coup sûr, par la passion du cinéma", confie-t-elle dans le communiqué de presse.

L'association L'Autre cinéma lance par ailleurs un appel à candidatures pour constituer le jury des spectateurs. Les cinéphiles de plus de 18 ans ont jusqu'au 30 septembre pour postuler et participer aux délibérations du festival.

