Incendies : 436 pompiers d’Auvergne-Rhône-Alpes mobilisés dans le sud de la France

Plus de 400 sapeurs-pompiers mobilisés dans le sud de la France. @Hugo LAUBEPIN

Alors que plusieurs incendies touchent actuellement le sud de la France, 436 sapeurs-pompiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été engagés en renfort.

Pour venir en aide aux zones les plus touchées par les incendies en France, notamment dans le sud et le sud-ouest du pays, d’importants moyens ont été engagés depuis la zone de défense et de sécurité Sud-Est.

Au total, 436 sapeurs-pompiers et 135 véhicules de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont actuellement mobilisés sur les différents fronts. Une mobilisation saluée par la préfecture, qui rend hommage à "leur engagement admirable" dans un communiqué.

Une mobilisation coordonnée par la préfecture

La coordination de l’ensemble de ces moyens est assurée sous l’autorité du préfet du Rhône, Étienne Guyot. L’opération est pilotée par l’état-major interministériel de zone en lien avec le Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (Cogic) précise également la préfecture.

Une partie des effectifs est notamment engagée dans le sud-ouest. Une colonne spécialisée dans les feux urbains doit rejoindre Mérignac, en Gironde, avec 128 sapeurs-pompiers et 34 engins. Cinq autres pompiers et deux véhicules spécialisés sont également mobilisés à Bordeaux.

D’autres moyens sont déployés dans le sud de la France. 206 sapeurs-pompiers et 70 engins sont engagés sur le feu de Pontevès (Var). 32 sapeurs-pompiers et huit engins le sont également à Freissinières (Hautes-Alpes). Enfin, une colonne feux de forêts composée de 65 sapeurs-pompiers et 23 véhicules a été envoyée à Narbonne (Aude).

436 sapeurs-pompiers et 135 véhicules de la zone sud-est sont engagés aux côtés de leurs camarades des zones sud et sud-ouest pour lutter contre les #FeuxDeForêt et les #incendies



Toute la coordination de la mobilisation de ces moyens se fait sous l’autorité du préfet de zone… https://t.co/UY4ez7b03C — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 25, 2026

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