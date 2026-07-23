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Le château Bellevue, demeure historique de la famille Lumière. @ChâteauBellevue

Au nord de Lyon, un festival de cinéma en plein air rend hommage aux frères Lumière

  • par Corentin Lucas

    • Le Festi Lumière lance sa première édition ce jeudi 23 juillet à Villié-Morgon (Rhône), dans l’ancienne demeure de la famille Lumière.

    Du jeudi 23 au samedi 25 juillet, le Château Bellevue, situé à Villié-Morgon dans le Beaujolais, accueille la première édition du Festi Lumière, un nouveau festival de cinéma en plein air en partenariat avec l’Institut Lumière de Lyon. Le lieu n’a pas été choisi au hasard, puisque la demeure est l’ancienne propriété de la famille Lumière. Chaque soir, les spectateurs pourront prendre place dans le parc à l’anglaise du domaine, face à un écran géant installé en plein air.

    Pour cette première édition, le festival s’ouvre ce jeudi 23 juillet avec Certains l’aiment chaud (1959), la comédie de Billy Wilder avec Jack Lemmon, Tony Curtis et Marilyn Monroe, dont on célèbre le centenaire de sa naissance cette année.

    Vendredi soir, place à Pedro Almodóvar avec Femmes au bord de la crise de nerfs, une comédie espagnole sortie en 1988. Le festival s’achèvera ensuite ce samedi avec Green Book : Sur les routes du Sud, l'œuvre de Peter Farrelly récompensé par l’Oscar du meilleur film en 2019.

    Une soirée entre cinéma et dégustations

    Dès 18 h, les visiteurs majeurs pourront participer à une dégustation de vins des Domaines Loron. Des espaces de restauration seront également accessibles à partir de 19 h. L’ambiance se poursuivra jusqu’à la tombée de la nuit, avant le début des projections à 21 h 45. Les spectateurs s’installeront alors dans des chiliennes pour découvrir les films sous les étoiles, au cœur du parc du Château Bellevue.

    "Festi Lumière s'inscrit dans l'esprit d'innovation, de transmission et de partage porté par les Frères Lumière, tout en valorisant l'art de vivre propre au Beaujolais", indiquent les organisateurs au sein d’un communiqué. Pour participer aux séances, il faut réserver et compter jusqu’à 20 euros pour les adultes et 12 euros pour les jeunes de 12 à 18 ans.

    Lire aussi : Le duo lyonnais Trinix annule sa venue au Delta Festival suite à des accusations de violences sexuelles

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