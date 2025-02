Culture : Jean Bellorini quittera la direction du TNP fin 2026

Le directeur du TNP a annoncé qu'il ne renouvellera pas son mandat au TNP. Il prendra la tête du théâtre de Carouge à Genève en 2027.

"Jean Bellorini, metteur en scène et Directeur du Théâtre National Populaire (Villeurbanne, 69) depuis janvier 2020, est nommé ce jour par la Fondation du Théâtre de Carouge au poste de Directeur général du Théâtre de Carouge (Suisse), à compter du 1er janvier 2027. Jean Bellorini occupera ses fonctions pleines et entières au Théâtre National Populaire jusqu’au 31 décembre 2026".

Ce communiqué de presse nous est parvenu hier (mardi 25 février). Il confirme l’information qui circulait déjà dans les milieux théâtraux et dont le Petit bulletin s’était fait l’écho : Jean Bellorini, qui a pris ses fonctions à la tête du TNP en janvier 2020, ne demandera pas de nouveau renouvellement de son mandat.



À Villeurbanne, après la période des confinements et des contraintes liées au covid, il a présenté, avec sa troupe, plusieurs créations, telles Le Jeu des ombres de Valère Novarina (2020), ou encore, peut-être sa plus belle réussite, Le Suicidé, vaudeville soviétique de Nicolaï Erdman dans une traduction d'André Markowicz (2022), puis L'Histoire d'un Cid, adapté librement de la tragédie éponyme de Corneille (2024).

Les Messagères de l'Afghan Girls Theater Group © Juliette Parisot

Il a aussi accompagné l'Afghan Girls Theater Group, composé de jeunes Afghanes exilées, qui ont présenté une adaptation d'Antigone de Sophocle : Les messagères. Le metteur en scène formé par Ariane Mnouchkine a aussi créé des spectacles internationaux comme Il Tartufo avec le Teatro di Napoli, et son adaptation théâtrale des Misérables de Victor Hugo avec le Yang Hua Theater de Beijing.



L’envie de nouvelles aventures artistiques, de nouveaux horizons a été plus forte. Et peut-être aussi l’envie de retrouver une gestion plus souple, moins administrative. Le TNP est une institution qui compte 85 salariés, contre 25 à Carouges…

Du côté de Carouge, théâtre de création situé à quelques encablures de Genève, on se réjouit de cette arrivée. "Jean Bellorini a reçu de très nombreux prix et récompenses, dont deux Molière du meilleur metteur en scène du théâtre public. Depuis un quart de siècle, il a tissé des liens tant en Suisse, qu’en France et bien au-delà — il a collaboré notamment avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe, les Festivals d’Avignon et d’Aix-en-Provence, le Berliner Ensemble, le Théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg, le Teatro di Napoli, et le Yang Hua Theater de Beijing. Il est aussi très attaché à transmettre ses valeurs humanistes et sa passion du théâtre par des activités de pédagogue et d’animateur. Avec sa sensibilité artistique et sa grande expérience, Jean Bellorini apportera au Théâtre de Carouge son audace et son originalité, tout en s’inscrivant dans la continuité des valeurs et de l’esprit qui y règnent aujourd’hui."

Nommé à l’unanimité par le Conseil de Fondation de Carouge il succédera au directeur actuel, Jean Liermier, dont on verra la mise en scène de La Fausse suivante en juin au TNP.