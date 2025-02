Un suspect mis en examen pour meurtre après la découverte d'un corps momifié à Lyon

Un suspect a été mis en examen pour meurtre, six mois après la découverte d'un corps momifié à Lyon.

Six mois après la découverte d'un corps momifié à Vaise dans le 9e arrondissement de Lyon, l'enquête avance. Selon nos confrères du Progrès, la victime a été identifiée et serait originaire de Nantes. Par ailleurs, un suspect a été interpellé et mis en examen pour homicide, une information confirmée par le parquet de Lyon.

Pour rappel, le 7 août dernier, des ouvriers de chantier avaient découvert un corps dépassant d'un tas d'ordures et d'encombrants, dans un sac poubelle. La dépouille était dans un état avancé de décomposition, sec et recroquevillé.

