Culture
© Compagnie Vladimir Steyaert

Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais

  • par Maxime Dutheil

    • Les temps forts de la rentrée culturelle au théâtre Jean-Marais à Saint-Fons.

    “Ce qui est très puissant dans cette dystopie, c’est que l’humain devient l’esclave de sa machine. Pire, comme dans la Dialectique du Maître et de l’Esclave d’Hegel, c’est qu’il n’arrive pas à exister sans elle“. Dans Scarlett  et  Novak, le metteur en scène Vladimir Steyaert questionne notre dépendance technologique en adaptant le roman éponyme d’Alain Damasio : Novak vit en symbiose avec Scarlett, une intelligence artificielle logée dans son smartphone. Mais lorsqu’il perd son appareil, il perd son identité. Une fable inquiétante sur le nouveau monde virtuel.

    En novembre, Salomé Beaumont (compagnie de l’Ingénu.e), met en scène l’égalité femmes-hommes à travers la passion du sport avec Riposte ou le rebond perpétuel de la balle en caoutchouc, dont elle a écrit le texte. Elle s’inspire des combats de la joueuse Billie Jean King dans les années 60 pour faire évoluer le monde très codifié du tennis.

    Enfin, au mois de décembre, Marion Coulomb et Emmanuelle Durand (compagnie Deux dames au volant) proposent Entre Biceps et Paillettes, une performance hors norme alliant acrobaties décalées et humour à travers un propos féministe.

    Les deux comédiennes jouent avec leurs identités et leurs contradictions, alors qu’elles sont suspendues à 7 mètres de haut. Un spectacle à la fois drôle, physique et humain.

    Scarlett et Novak – Le 4 octobre (18 h)
    Riposte ou le rebond perpétuel de la balle en caoutchouc – Le 6 novembre (20 h)
    Entre Biceps et Paillettes – Le 12 décembre (20 h)
    Au théâtre Jean-Marais (Saint-Fons)
    www.theatre-jean-marais.com

    à lire également
    Trois artistes de la Biennale de danse de Lyon victimes d'une agression raciste

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La compagnie aérienne Emirates recherche ses futurs personnels de cabine lyonnais 13:25
    Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais 13:07
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Tunnel de Fourvière, A6, A7... : les perturbations à venir sur les routes du Rhône cette semaine 12:40
    Quoi de neuf à Lyon ? 11:55
    Orelsan en concert à la LDLC Arena le 26 février 2026 11:05
    d'heure en heure
    pompier camion faits-divers
    Lyon 3e : une trentenaire meurt après une chute du 6e étage 10:22
    Lyon : un enfant de 6 ans grièvement blessé par une voiture, le conducteur en fuite 09:45
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    "Un échec cuisant" : Aulas charge de nouveau Doucet et dénonce "une décadence absolue" à Lyon 09:10
    Procès du chantage à la sextape : l'heure des réquisitions à Lyon 08:47
    vue panorama lyon
    L'entreprise lyonnaise ACI Group placé en redressement judiciaire 08:25
    Betclic Elite : l'Asvel débute sa saison par une démonstration face à Nancy 07:59
    Le coup parfait de l'OL face à Lille qui lui permet de recoller au PSG en tête 07:39
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi 07:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut