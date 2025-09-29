Culture : identités, engagement et acrobaties au théâtre Jean-Marais

Les temps forts de la rentrée culturelle au théâtre Jean-Marais à Saint-Fons.

“Ce qui est très puissant dans cette dystopie, c’est que l’humain devient l’esclave de sa machine. Pire, comme dans la Dialectique du Maître et de l’Esclave d’Hegel, c’est qu’il n’arrive pas à exister sans elle“. Dans Scarlett et Novak, le metteur en scène Vladimir Steyaert questionne notre dépendance technologique en adaptant le roman éponyme d’Alain Damasio : Novak vit en symbiose avec Scarlett, une intelligence artificielle logée dans son smartphone. Mais lorsqu’il perd son appareil, il perd son identité. Une fable inquiétante sur le nouveau monde virtuel.

En novembre, Salomé Beaumont (compagnie de l’Ingénu.e), met en scène l’égalité femmes-hommes à travers la passion du sport avec Riposte ou le rebond perpétuel de la balle en caoutchouc, dont elle a écrit le texte. Elle s’inspire des combats de la joueuse Billie Jean King dans les années 60 pour faire évoluer le monde très codifié du tennis.

Enfin, au mois de décembre, Marion Coulomb et Emmanuelle Durand (compagnie Deux dames au volant) proposent Entre Biceps et Paillettes, une performance hors norme alliant acrobaties décalées et humour à travers un propos féministe.

Les deux comédiennes jouent avec leurs identités et leurs contradictions, alors qu’elles sont suspendues à 7 mètres de haut. Un spectacle à la fois drôle, physique et humain.

Scarlett et Novak – Le 4 octobre (18 h)

Riposte ou le rebond perpétuel de la balle en caoutchouc – Le 6 novembre (20 h)

Entre Biceps et Paillettes – Le 12 décembre (20 h)

Au théâtre Jean-Marais (Saint-Fons)

www.theatre-jean-marais.com