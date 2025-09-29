Actualité
© O. Chassignole

La compagnie aérienne Emirates recherche ses futurs personnels de cabine lyonnais

  par Loane Carpano

    • Le 6 octobre prochain, la compagnie aérienne Emirates sera au Crowne Plaza de la Cité Internationale de Lyon pour recruter ses futurs personnels de cabine.

    Le 6 octobre prochain, la compagnie aérienne Emirates posera bagages à Lyon pour recruter de futurs talents. A travers une journée portes ouvertes organisée au Crowne Plaza de la Cité internationale (6e), la compagnie dubaiote tentera de trouver ses futurs personnels de cabine.

    Les intéressés sont invités à se rendre sur place pour découvrir les offres. Si leur profil est retenu, ces derniers seront invités pour sept semaines et demi de formation organisée à Dubaï. Au programme : treize jours de cours basés sur la sécurité, treize sur le service et cinq jours de formation médicale.

    Pour être retenus, les candidats doivent être âgés de 21 ans minimum, mesurer entre 1m60 et 2m12, maîtriser l'anglais, avoir suivi des études supérieures et détenir un an d'expérience dans l'hôtellerie ou le service à la clientèle.

    Logement de fonction, réduction sur les voyages...

    En plus d'un salaire mensuel de départ fixé à 2 600 euros, les futurs employés pourront profiter de nombreux avantages. Entre autres, un logement de fonction tout frais payé, la prise en charge des trajets domicile-travail et d'une couverture médicale. Les personnels de cabine recrutés pourront également profiter de réductions sur leurs vols chez d'autres compagnies aériennes.

    Les intéressés peuvent d'ores et déjà postuler en ligne. Les candidats devront respecter un dress-code strict le jour du recrutement.

    Dress code Emirates
    Dress-code imposé pour le recrutement. Crédit : Emirates

    Lire aussi : Vidéo - "Lyon est une région importante pour Emirates"

