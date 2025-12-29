Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Villeurbanne : 9 armes et 1 300 cartouches dérobées lors d’un cambriolage chez un tireur sportif

  • par la rédaction

    • Dans la nuit de samedi à dimanche, un tireur sportif a été agressé chez lui à Villeurbanne par deux personnes armées et cagoulées. 9 armes, des cartouches et 11 000 euros ont été dérobés.

    Les faits interviennent quelques semaines après le piratage des données personnelles de milliers d’adhérents de la Fédération française de tir qui ont été utilisées, pour rappel, "pour commettre des vols par effraction" ou "par usage de fausse qualité au cours desquels des armes ont été notamment dérobées".

    Dans la nuit de samedi 27 à dimanche 28 décembre, un tireur sportif a été agressé à son domicile de Villeurbanne par deux personnes armées et cagoulées, ont appris nos confrères de FranceInfo.

    Les deux individus seraient repartis avec 9 armes, 1 300 cartouches et 11 000 euros. La victime n’a pas été blessée dans le cambriolage, mais reste très choquée. Le parquet de Lyon annonce avoir ouvert une enquête pour vol avec arme et séquestration, confiée à la police de Lyon.

