Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
Photo d’illustration d’embouteillages à Lyon.

Tunnel de Fourvière, A6, A7... : les perturbations à venir sur les routes du Rhône cette semaine

  • par Loane Carpano

    • Du 29 septembre au 5 octobre, de nombreux travaux sont à prévoir sur les axes autoroutiers du Rhône. Lyon Capitale fait le point sur les perturbations à venir.

    Avis aux automobilistes. En cette fin septembre, le trafic s'annonce perturbé autour de Lyon. Du 29 septembre au 5 octobre, quelques grands axes autoroutiers du Rhône subiront divers travaux. Lyon Capitale fait le point sur les perturbations à venir.

    La première fermeture concerne la M6 et la M7. Du 29 septembre au 2 octobre, de 20 h 30 à 5 h, le tunnel de Fourvière sera entièrement fermé. Dans le sens Nord/Sud, les travaux concerneront la portion de route située entre le noeud de Valvert et Confluence. Dans le sens inverse, c'est la portion du noeud de Pierre-Bénite jusqu'au noeud de Valvert qui sera impactée.

    Chantier de nuit sur les autoroutes

    D'autres chantiers de nuit sont à prévoir de 20 h 30 à 6 h sur les axes autoroutiers du Rhône. A noter : la fermeture dans les deux sens du diffuseur 5 de Saint-Maurice-de-Beynost le 29 septembre, puis celui du diffuseur 5.1 de Montluel le 30 septembre.

    Sur l'A6,  la circulation sera réduite à une voie à deux reprises : le 29 septembre du Nœud d’Anse au Nœud des Chères, et le 30 septembre du Nœud des Chères au Nœud de Limonest. Même cas de figure sur l'A89 qui sera réduite à une voie de Dardilly à Lozanne, le 1er octobre, puis de Lozanne à Dardilly le 2 octobre.

    L'A7 sera également réduite à une voie du Noeud de Ternay à Condrieu du 29 septembre au 1er octobre. La sortie 8 Chasse sera quant à elle fermée dans le sens Sud-Nord du 30 septembre au 2 octobre.

