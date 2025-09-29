Du 29 septembre au 5 octobre, de nombreux travaux sont à prévoir sur les axes autoroutiers du Rhône. Lyon Capitale fait le point sur les perturbations à venir.

La première fermeture concerne la M6 et la M7. Du 29 septembre au 2 octobre, de 20 h 30 à 5 h, le tunnel de Fourvière sera entièrement fermé. Dans le sens Nord/Sud, les travaux concerneront la portion de route située entre le noeud de Valvert et Confluence. Dans le sens inverse, c'est la portion du noeud de Pierre-Bénite jusqu'au noeud de Valvert qui sera impactée.

Chantier de nuit sur les autoroutes

D'autres chantiers de nuit sont à prévoir de 20 h 30 à 6 h sur les axes autoroutiers du Rhône. A noter : la fermeture dans les deux sens du diffuseur 5 de Saint-Maurice-de-Beynost le 29 septembre, puis celui du diffuseur 5.1 de Montluel le 30 septembre.

Sur l'A6, la circulation sera réduite à une voie à deux reprises : le 29 septembre du Nœud d’Anse au Nœud des Chères, et le 30 septembre du Nœud des Chères au Nœud de Limonest. Même cas de figure sur l'A89 qui sera réduite à une voie de Dardilly à Lozanne, le 1er octobre, puis de Lozanne à Dardilly le 2 octobre.

L'A7 sera également réduite à une voie du Noeud de Ternay à Condrieu du 29 septembre au 1er octobre. La sortie 8 Chasse sera quant à elle fermée dans le sens Sud-Nord du 30 septembre au 2 octobre.

