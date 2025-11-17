Culture
Inspector Cluzo

Concert : The Inspector Cluzo, landes of blues

  • par Kevin Muscat

    • Vous aimez le rock chargé et tout ce qui trempe dans la graisse de canard ? Vous adorerez The Inspector Cluzo. 

    Unique exemple connu de producteurs agricoles se doublant d’une activité de producteurs musicaux, le duo partage son temps entre la production de foie gras dans les Landes et les concerts où leur rock blues tendance sudiste cavale comme un canard électrocuté.

    Less is more, le titre de leur dernier album, souligne à merveille la frugalité de leur attelage guitare-batterie et l’optimisation de ce qui en sort. Les salles et les festivals se les arrachent. Et ce, dans le monde entier, jusque dans des pays où le foie gras est une anomalie gastronomique.

    The Inspector Cluzo – Le 20 novembre au CCO La Rayonne

