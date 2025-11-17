Actualité
Journée internationale des droits de l’enfant : une mobilisation prévue à Lyon ce jeudi

  • par Clémence Margall

    • Plusieurs syndicats et collectifs seront en grève jeudi 20 novembre à Lyon pour la journée internationale des droits de l’enfant. Une manifestation est prévue à 15 heures à Jean Macé.

    À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant jeudi 20 novembre, différents syndicats (Sud 69, CGT, Éduc Action Rhône) et collectifs (Jamais sans toit, Hébergement en danger) seront mobilisés à Lyon. Une manifestation est notamment prévue dès 15 heures place Jean Macé, dans le 7e arrondissement, avant un rassemblement devant l’Hôtel de Ville à 17h30.

    270 enfants toujours à la rue

    Dans leur communiqué, les organisateurs rappellent que 270 enfants sont toujours à la rue dans la métropole lyonnaise et que 20 établissements scolaires accueillent ces familles sans solution d’hébergement. "Leurs besoins élémentaires ne sont pas satisfaits : ils ne dorment pas, arrivent en classe le ventre vide et les affaires mouillées. Ils ne peuvent pas apprendre dans ces conditions", s’indignent-ils.

    Du côté des travailleurs sociaux, "la situation est tout aussi dramatique", tandis que la préfecture du Rhône "tente d’imposer des mesures qui auront pour conséquence la remise à la rue de centaines de personnes actuellement hébergées, provoquant une souffrance professionnelle intense", déplorent encore syndicats et collectifs.

    Ils demandent ainsi la remise à l’abri "immédiate" de toutes les familles et enfants sans logement ainsi que la réquisition des bâtiments publics vacants et une "politique publique de protection de l’enfance à la hauteur des droits qu’elle proclame".

    Lire aussi : Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue

