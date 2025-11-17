Lyon : le restaurant Paul Bocuse rejoint l'association Relais & Châteaux

Le restaurant Paul Bocuse situé à Collonges-au-Mont-d'Or intègre la prestigieuse association internationale d'hôtels et restaurants indépendants.

Le restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Mont-d'Or, qui a célébré ses 100 ans, rejoint l'association Relais & Châteaux. Cette intégration renforce l'engagement de l'établissement familial à faire rayonner le patrimoine culinaire français dans le monde. Créée en 1954, Relais & Châteaux réunit une collection exceptionnelle d'hôtels et de restaurants indépendants exercant le plus souvent en famille. L'association vise à faire vivre et partager les cultures locales.

Le restaurant reste dirigé par la famille Bocuse. Les chefs Gilles Reinhardt et Olivier Couvin, Meilleurs Ouvriers de France présents depuis plus de 30 ans, continuent à écrire l'histoire de la maison aux côtés de Vincent Le Roux, du chef pâtissier Benoît Charvet et de Louis Morin, directeur de salle. La carte évolue plusieurs fois par an dans l'esprit Escoffier tout en conservant les plats mythiques.

"Relais & Châteaux s'inscrit dans la continuité naturelle de nos valeurs", a déclaré Vincent Le Roux, directeur général. Et d'ajouter : "L'excellence qui anime l'Auberge du pont de Collonges depuis plus de 100 ans trouve un écho dans la philosophie de cette association prestigieuse : la recherche perpétuelle de la perfection, le savoir-faire et le savoir-être à la française."