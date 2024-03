Concert : sous les Soleils des Marquises

Au fil de cinq albums, le vrai-faux groupe vraiment lyonnais Les Marquises, mené par Jean-Sébastien Nouveau, déroule une carrière de plus en plus étonnante associant liberté absolue et radicalité farouche. La preuve avec Soleils Noirs, paru il y a quelques semaines, et sans doute sur la scène de l’Opéra Underground. Retour sur une trajectoire magistrale.

Jean-Sébastien Nouveau, l’homme derrière Les Marquises, est un grand amateur de Mark Hollis. Il y a quelques semaines, pour sa participation au programme “Le Disque du siècle” de l’Opéra Underground (où un artiste choisit le disque qui l’a marqué et le présente au public sous forme d’une conférence-écoute), le Lyonnais avait sélectionné l’unique album solo de l’ex-leader de Talk Talk. Un disque qui dès 1998 marquait l’aboutissement d’une démarche de plus en plus radicale de son auteur (qui était aussi l’auteur de tubes aussi universels que It’s My Life ou Such A Shame) vers une forme de disparition empruntant les chemins du silence. On n’eut d’ailleurs plus de nouvelles publiques – jusqu’à son décès en 2019 – de Mark Hollis, qui était peu à peu devenu l’équivalent d’un J. D. Salinger ou d’un Thomas Pynchon, écrivains fantômes vivant en réclusion auto-infligée.

Si la musique de Jean-Sébastien Nouveau ne semble, elle, pas véritablement emprunter la voie de la disparition ou de l’épure absolue, il n’en demeure pas moins que, sans doute sensible à la trajectoire de certains de ses héros comme Hollis ou Robert Wyatt, le Marquises en chef est toujours allé contre une forme de personnalisation de son projet, loin d’une starification contre laquelle la nature de sa musique le vaccine de toute façon, n’y chantant pas lui-même, sauf cas de force majeure scénique, et se cachant volontiers derrière les castings à géométrie variable convoqués par les besoins de ses albums. Et surtout ne se complaisant jamais, bien au contraire, dans la posture du démiurge tout-puissant au cerveau fumant – ce que sa musique pourrait pourtant laisser à penser.