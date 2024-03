Chèque énergie, prix du tabac, terrasses, ce qui change au 1er mars à Lyon

Chaque début de mois apporte son lot de nouvelles mesures. Voilà ce qui va changer au 1er mars pour les Français et donc, pour les Lyonnais.

Qui dit 1er du mois, dit nouvelles mesures pour les Français. Du prix du paquet de cigarette qui augmente à la fin du chèque énergie, voici les nouveaux changements qui vont impacter les Français dès ce 1er mars.

Nouvelle réglementation des terrasses à Lyon

Dévoilé en juin 2023, le nouveau règlement encadrant les terrasses entre en application. Les terrasses sur stationnement fonctionnent désormais sur la même saisonnalité que les terrasses saisonnières sur trottoir, c'est à dire du 1er samedi de mars au 1er dimanche de novembre. Point souvent critique et agaçant pour les riverains, le cheminement piéton doit être d'au moins 1,5 mètre voire plus, les cendriers sont rendus obligatoires sur les tables et l'usage de vaisselle plastique à usage unique est interdit. La Ville de Lyon présente cette "nouvelle réglementation équilibrée", entre "à la fois les enjeux économiques des commerçants et la nécessaire prise en compte de la tranquillité des riverains".

Le prix du tabac augmente

En ce 1er mars, c’est d’abord le prix du paquet de tabac qui augmente. Après une première hausse en début d’année, le prix de certains paquets de cigarettes progresse de 50 à 75 centimes selon un arrêté du 9 février. Les marques impactées sont les Lucky Strike, Rothmans, Vogue, Winfield et Malls dont le paquet de 20 cigarettes passe en moyenne à 12 euros.

La fin du chèque énergie

Alors que les prix de l’énergie restent importants, le chèque énergie touche bientôt à sa fin. Les foyers les plus modestes auront encore jusqu’au 31 mars pour en bénéficier.

La fin des grosses promotions pour les produits non-alimentaires

Dès ce vendredi, les consommateurs ne pourront plus bénéficier d’importantes promotions sur les produits non-alimentaires tels que la lessive ou encore les gels douche en grande surface. Désormais, toutes les promotions supérieures à 34 % sur ce type de produits sont interdites, comme c’est déjà le cas sur les produits alimentaires depuis 2019. Cette nouvelle mesure qui pourrait fortement impacter les plus petits portefeuilles intervient après le vote de la loi Descrozaille, qui a pour objectif de "renforcer l’équilibre entre fournisseurs et distributeurs."

L’élargissement du RSA sous conditions

L’expérimentation du RSA se poursuit. 18 territoires de France, dont la métropole de Lyon, essayaient déjà la nouvelle mesure qui conditionne le revenu de solidarité active à 15 heures d’activité hebdomadaire. Ce 1er mars, 29 autres départements vont se joindre à cette essai, portant leur nombre à 47. Aujourd’hui, le montant mensuel du RSA versé par les caisses d’allocations familiales est de 607,75 euros pour une personne seule.

Évolution des pensions complémentaires de retraite

Dès ce 1er mars, tous les anciens salariés du privé à la retraite pourraient bien voir leur pension complémentaire Agirc-Arrco augmenter ou diminuer. L'augmentation le 1er janvier dernier du taux de contribution sociale généralisée (CSG) est à l'origine de ce changement. Ainsi, si votre taux CSG a augmenté en janvier, votre pension complémentaire diminuera ce mois-ci et inversement.

Le permis de conduire

Annoncé en juillet dernier par l’ancienne Première ministre Elisabeth Borne, le permis de conduire évolue ce 1er mars. Dès aujourd’hui, les titulaires du permis de conduire "boite automatique" ne seront plus obligés d’attendre trois mois après sa validation pour suivre une formation sur une "boite manuelle." Il est désormais possible de s’inscrire pour cette formation le lendemain de la réception des résultats du permis de conduire.

