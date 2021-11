Concert : Black Lips à l’Épicerie Moderne

Le groupe originaire d'Atlanta viendra présenter leur nouvel album Sing In A World That’s Falling Apart, à l'Épicerie Moderne à Feyzin.

Sing in a world that’s falling apart. De la part de n’importe quel artiste musical contemporain, on s’attendrait à ce que pareil titre d’album renferme un album concerné, un disque-bilan projetant de documenter l’effondrement sociétal général : l’ultra-libéralisme, les néo-fascismes, les canicules à 50°, les virus ORL récalcitrants et l’Auto-Tune roi des hit-parades (qu’on n’appelle plus hit-parades depuis longtemps).

Mais connaissant ces hurluberlus garage-country-punk de Black Lips, il ne faudra y voir qu’une fantaisie, une manière de mâchonner le péril le sourire au bord des lèvres noires, avec comme dans l’idée de s’en réjouir parce que la vie est une farce et qu’eux ont pris le parti d’en rire.

Un peu comme Patrick Sébastien mais en version american redneck revue par l’actionnisme viennois. C’est bien là la principale vertu de ces indispensables Géorgiens (la Géorgie d’Amérique) : nous donner l’occasion de se réjouir de l’imminence de la fin du monde comme si c’était pour de faux. Ou pour de vrai mais on dirait qu’on s’en ficherait complètement.

Black Lips – Le lundi 29 novembre à l’Épicerie Moderne.