Lyon : le marché de Noël de retour place Carnot jusqu’au 24 décembre

La magie de Noël s’est emparée de place Carnot samedi 27 novembre avec l’ouverture du marché de Noël de Lyon. Le village composé de 80 chalets propose aux visiteurs de nombreuses douceurs et jouets au milieu des illuminations et décorations de Noël.

Longtemps incertaine, l’issue entourant la tenue du marché de Noël de Lyon, place Carnot, a finalement trouvé son dénouement fin octobre lorsque la mairie de Lyon a officialisé son installation devant la gare de Perrache. Un mois plus tard, la magie de Noël a opéré et les 80 chalets promis par la ville ont allumé leurs guirlandes et ouvert leurs stands aux Lyonnais samedi 27 novembre.

Marrons glacés, miel, pain d'épice, foie gras, truffes, sucreries, il y en a pour tous les goûts parmi les nombreux produits proposés issus de la région, mais aussi du reste du territoire national. Le marché de Noël de la place Carnot c’est aussi l’occasion de faire quelques achats pour les fêtes de fin d’année en furetant dans les stands de jouets et de décorations de Noël, alors que cette année "deux chalets accueilleront des artisans traditionnels", précise la ville de Lyon.

Pass sanitaire exigé

Au moment de la confirmation de l’organisation du marché de Noël, Camille Augey, l’adjointe au maire de Lyon, en charge de l’économie durable, l’insertion, le commerce et l’artisanat, se réjouissait "de retrouver le marché de Noël place Carnot cette année. C’est un évènement cher aux Lyonnaises et aux Lyonnais dans cette période si attendue des fêtes de fin d’année, qui met en valeur d’artisanat de notre région".

Accessible sur présentation d’un pass sanitaire valide et avec un masque sur le bout du nez, le marché de noël est ouvert du lundi au jeudi de 10h30 à 20 heures et les vendredis et samedis de 10h30 à 22 heures, sauf le 24 décembre où il fermera ses portes à 16 heures. À noter que pendant la fête des Lumières le marché ne sera ouvert que jusqu’à 19 heures.