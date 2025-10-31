Culture
Concert à l'Auditorium : Arte dei Suonatori, souvenirs de Pologne

  par Guillaume Médioni

    • À l’occasion de son séjour en tant que maître de chapelle à la cour du comte Erdmann von Promnitz, en Silésie, le compositeur allemand Georg Philipp Telemann s’était dit charmé par “la beauté authentique et barbare” de la musique polonaise et morave jouée à Cracovie. 

    En résulte de nombreuses influences, au sein de son œuvre, des danses entendues çà et là, de taverne en fête de village.

    Aux côtés de son Concerto polonais, l’ensemble baroque Arte dei Suonatori, originaire de Poznan, interprétera quelques pages du baroque allemand et notamment la Suite pour orchestre n° 3 de J.-S. Bach et son inoubliable Air pour cordes mais également le Concerto pour clavecin en ré mineur de Johann Gottlieb Goldberg, élève de Bach connu pour avoir sans doute été le premier interprète des célèbres Variations portant son nom.

    Arte dei Suonatori – Lundi 3 novembre à 20 h à l’Auditorium

    www.auditorium-lyon.com

