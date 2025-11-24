"Close Up" de Noé Soulier, une danse polyphonique

Avec Close Up, pièce pour six interprètes et les cinq musiciennes de l’ensemble baroque il Convito, Noé Soulier poursuit son exploration du mouvement en alliant danse, vidéo et L’Art de la fugue et mouvements de sonates de Jean-Sébastien Bach.

Construite autour de la pratique de l’improvisation, non pas instinctive mais partant d’actions que chaque danseur s’approprie et détourne de leur but d’origine comme attraper, éviter, frapper ou lancer, la danse est filmée en direct et projetée sur un écran, laissant émerger des gros plans – d’où le titre Close Up qui au cinéma est un cadrage isolant une partie du corps humain.

Avec cette approche, Noé Soulier s’inspire de la construction polyphonique des fugues de Bach, exemptes de linéarité et de narration, marquées par l’inventivité mélodique et harmonique. Il crée sa danse avec une plus grande liberté, exprimant de nouveaux points de vue, qui embarque le spectateur dans des espaces inconnus, une gestuelle et des rythmes réinventés.

Close Up est telle une architecture de mouvements et de corps où les interprètes nous offrent, en écho aux compositions en contrepoint jouées en live avec traverso, violon, alto, violoncelle et clavecin, une multitude d’émotions dansées !

Close Up - Noé Soulier – Les 26 et 27 novembre à la Maison de la danse

maisondeladanse.com