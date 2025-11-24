Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes passent en vigilance orange pluie-inondation

Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes viennent d'être placés en vigilance orange pluie-inondation.

Météo France vient de placer quatre départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation ce lundi 24 novembre. Les territoires concernés sont la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère qui étaient déjà placés en vigilance jaune ce matin.

Sur les Alpes du Nord il est tombé entre 30 et 50 mm depuis dimanche soir. "Les massifs intérieurs sont moins concernés avec une limite pluie-neige plus basse, vers 1 000 à 1400 m selon les massifs, qui limite l'apport en eau liquide", poursuit Météo France.

Et d'ajouter : "Les précipitations baissent en intensité en cours de nuit prochaine et la limite pluie-neige baisse partout à 1000m d'altitude, réduisant l'apport d'eau liquide." À noter que la Drôme et la Saône-et-Loire restent également en vigilance jaune.