Cirque survolté et haut en couleur !

C’est le spectacle idéal pour une fin d’année : du cirque inventif et survolté avec Machine de cirque, une compagnie québécoise qui vient souvent à la Maison de la danse et que le public lyonnais adore.

Elle nous entraîne ici dans une galerie d’art, triste et en blanc monochrome, qu’envahissent sept acrobates disjonctés qui seront propulsés dans les airs par les rythmes électrisant d’une saxophoniste aussi dingue qu’eux. Ils se transforment ainsi en pinceaux colorés et vont chambouler la galerie du sol au plafond pour rendre l’art plus joyeux et accessible à tous.

Ensemble, ils multiplient les acrobaties au sol, les figures de main à main, les portés, les lancés, et autres prises de risque avec un plaisir contagieux, le même qu’ils distillent à chacun de leur passage à Lyon. On ira les voir histoire de savourer encore ces moments de bonheur qu’ils nous offrent, fugaces mais intenses !

La Galerie - Machine de Cirque – Du 14 au 20 décembre à la Maison de la danse

www.maisondeladanse.com