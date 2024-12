Le premier festival de la santé mondiale débute à Lyon, ce lundi 9 décembre. Jusqu'au 20 décembre, des portes ouvertes d'entreprises et des conférences sont organisées.

Lundi 9 décembre : portes ouvertes au centre médico-psychologique

Dès ce lundi 9 novembre, à l'occasion de l'ouverture officielle du festival de la santé mondiale à Lyon, le Centre de consultation et d’orientation psychiatrie et surdité ouvre ses portes au public. De 9h30 à 11h30, puis de 14h30 à 16h30, le centre accompagne des personnes sourdes et malentendantes, qui sont soignées en langue des signes. Ces portes ouvertes sont l'occasion de découvrir cette méthode de santé. Aucune inscription n'est demandée.

Jeudi 12 décembre : une conférence sur la santé mentale

Une conférence sur la thématique "Santé mentale pour tous : se rétablir d’une dépression" est prévue jeudi 12 décembre, de 18h30 à 20h30. Cet événement a lieu dans la mairie du 6e arrondissement lyonnais, et est co-organisée par l'Inserm et le Centre Hospitalier Le Vinatier.

Pour participer, une inscription est obligatoire ici.

Vendredi 13 décembre : le festival du film sur la santé pour tous de l’OMS

Cette projection débat, organisée avec des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 18 h à 19h30, sera accompagnée de cours-métrages du Festival du film Santé pour tous (HAFF) que l’OMS organise chaque année depuis 2020. Lors de cette séance, le trophée du film étudiant 2024 sera aussi remis à une jeune réalisatrice lyonnaise, Elisa Tiozzo, pour son film d'animation.

Plus d'informations et réservation ici.

Mardi 17 décembre : le temps fort du festival

Le 17 décembre sera incontestablement LA journée de ce festival de la santé mondiale. Au Centre international de recherche sur le cancer, un village de la santé mondiale prendra place le matin, avec des conférences et des exposants issus de l’écosystème lyonnais de la santé. L'après-midi, sur invitation, aura lieu l'inauguration du projet de l'antenne lyonnaise de l'OMS.

Inscription pour la matinée ici.

Mercredi 18 décembre : un atelier autour d'une fresque

L'ESTBB (École d'ingénieurs en biotechnologies) organise un atelier pédagogique autour de la fresque de l’Antibiorésistance, mercredi 18 décembre de 17h30 à 19h30. L'objectif est de sensibiliser aux problèmes de Santé publique que représente la résistance bactérienne aux antibiotiques. Cette fresque a été créée par Mérieux Université en 2023, sur le modèle de la Fresque du climat.

Sur inscription, uniquement par email à : comestbb@univ-catholyon.fr

Toute la programmation du festival à retrouver ici.