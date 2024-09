Théâtre de la Renaissance : une rentrée toujours musicale !

Le Joueur de flûte, une création musicale proposée par Joachim Latarjet et sa compagnie Oh ! © Olivier Ouadah

Cette saison concoctée par Hugo Frison, nouveau directeur du théâtre de la Renaissance, reste fidèle à l’esprit insufflé par Gérard Lecointe et continue de proposer “de la musique avant toute chose”

Venu des Aires, la scène conventionnée de Die (dans la Drôme), Hugo Frison, le nouveau directeur du théâtre de la Renaissance, a eu droit à une prise de fonction mouvementée. Quand il est arrivé, au début de cette année, le plafond commençait à s’effondrer sur les gradins de la petite salle.

Un mois de travaux a été nécessaire pour tout remettre en état afin que le public puisse profiter des trois espaces de représentation dont dispose le théâtre oullinois (la grande et la petite salle du théâtre et le “Bac à Traille” situé un peu plus loin). Cela n’a pas empêché le nouveau patron de concevoir sa saison 2024-2025. Elle reste fidèle à l’esprit insufflé par Gérard Lecointe (son prédécesseur) et continue de proposer “de la musique avant toute chose”.

Cet axe sera encore renforcé par Hugo Frison, acousticien de formation. Il a tenu à programmer une large majorité de spectacles musicaux de toutes sortes. Et spécialement des spectacles où “la musique est donnée à voir”, où les musiciens jouent en direct et sous les regards du public. Sans oublier des temps forts au cours desquels la musique s’invitera dans l’espace public comme avec “Les Rues Sonores” (en ouverture de saison). L’offre reste pléthorique avec 45 propositions au total, même si le nombre de représentations a légèrement baissé, contraintes budgétaires obligent…

Quelques suggestions au théâtre de la Renaissance

Olivier Borle

Ariane (du 3 au 5 octobre), une création musicale mise en scène par Olivier Borle, fidèle de la Renaissance, conçue d’après le chef-d’œuvre d’Albert Cohen, Belle du Seigneur.

Frankenstein (le 20 novembre) et Le Joueur de flûte (le 22 novembre), deux créations musicales accessibles au jeune public proposées par Joachim Latarjet et sa compagnie Oh ! Oui… La première est un ciné-concert qui revisite le grand film Frankenstein, réalisé en 1931. La seconde reprend la fable légendaire des frères Grimm.

Monte-Cristo © F. Ferranti

Proposé par la compagnie La Volige, Monte-Cristo (le 12 décembre), s’empare du grand roman d’Alexandre Dumas et en fait un récit porté par des sons pop rock. Un éclairage théâtral sur ce fascinant personnage après le récent film réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, avec Pierre Niney dans le rôle-titre. (Un spectacle également programmé au théâtre de Vénissieux.)

www.theatrelarenaissance.com