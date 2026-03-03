Culture
Blanche-Neige, histoire d’un prince, mise en scène par Michel Raskine © Venkat Damara

Théâtre : Quand Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise !

  • par Caïn Marchenoir

    • Excellente nouvelle, la version de Blanche-Neige revisitée par Marie Dilasser et mise en scène par Michel Raskine, créée au Festival d’Avignon 2019, continue de tourner. Le spectacle se jouera à La Machinerie de Vénissieux le 4 mars. 

    Belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce prolongement original du célèbre conte des frères Grimm. Ainsi, si l’on en croit la fin de l’histoire traditionnelle, édulcorée par Walt Disney, Blanche-Neige et son prince vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

    Eh bien non, pas du tout… C’est même le contraire que nous dépeint ce formidable spectacle, le noble couple s’engueule. Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise !

    Lire également notre entretien avec Michel Raskine.

    Blanche-Neige, histoire d’un Prince – Le 4 mars à La Machinerie (Vénissieux)

    à lire également
    Littérature, cinéma, sciences : à Lyon, la 22ème édition de Quais du Polar dévoile son programme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre : Quand Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise ! 11:40
    Véronique Sarselli et Christophe Quiniou
    "Il faut qu'il y ait du stationnement" : la vision de Véronique Sarselli pour l'avenir du centre de Meyzieu 10:56
    Ecully : un nouveau centre de médecine du sommeil inauguré à la Clinique du Val d'Ouest 10:17
    Les HCL, la fondation Mérieux, et l'université Lyon 1 scellent un partenariat, une mission en Arménie prévue 09:30
    Manifestation grève 10 septembre hôpital Edouard Herriot
    Urgences en grève à Lyon : un rassemblement prévue ce mercredi 08:50
    d'heure en heure
    Villeurbanne : nouvelle fusillade lundi soir, une personne blessée par balle 08:16
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce mardi 07:56
    la Saône en crue en février 2021.
    La Saône toujours en vigilance crues à Lyon 07:29
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus 07:12
    Fabrice Balanche
    Guerre en Iran : "on est dans un tournant historique majeur" analyse Fabrice Balanche 07:00
    Tassin : une plainte pour menace de mort déposée contre son adjoint, le maire accusé de "minimiser les faits" 02/03/26
    Littérature, cinéma, sciences : à Lyon, la 22ème édition de Quais du Polar dévoile son programme 02/03/26
    Lyon : un coiffeur de la Guillotière fermé par la préfecture pour travail dissimulé 02/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut