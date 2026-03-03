Théâtre : Quand Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise !

Excellente nouvelle, la version de Blanche-Neige revisitée par Marie Dilasser et mise en scène par Michel Raskine, créée au Festival d’Avignon 2019, continue de tourner. Le spectacle se jouera à La Machinerie de Vénissieux le 4 mars.

Belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce prolongement original du célèbre conte des frères Grimm. Ainsi, si l’on en croit la fin de l’histoire traditionnelle, édulcorée par Walt Disney, Blanche-Neige et son prince vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.

Eh bien non, pas du tout… C’est même le contraire que nous dépeint ce formidable spectacle, le noble couple s’engueule. Blanche-Neige refuse d’être une femme soumise !

Lire également notre entretien avec Michel Raskine.

Blanche-Neige, histoire d’un Prince – Le 4 mars à La Machinerie (Vénissieux)