La gare routière internationale de Lyon, située jusqu'à présent à Perrache, va officiellement déménager dès le 12 janvier prochain dans le quartier de Gerland.

Si son déménagement avait été acté depuis de nombreux mois, la date de son ouverture se faisait attendre. La nouvelle gare routière de Lyon va prendre ses quartiers dès le lundi 12 janvier à Gerland. Située jusqu'à présent à Perrache, la gare routière internationale avait été contrainte de déménager pour laisser place aux grands travaux de réhabilitation du quartier de Perrache.

Et c'est du côté de Gerland, sur le parking du Palais des sports, que la Métropole va installer le nouveau site pour les 5 à 7 prochaines années. La nouvelle gare routière d'une surface de 8000 m2 accueillera 17 quais d'embarquement et de dépose, un bâtiment voyageurs, présenté en octobre dernier, qui intégrera de nombreux équipements pour le public comme une salle d'attente, des guichets d'information et de vente ou encore une salle de repos pour les conducteurs ainsi que des toilettes publiques. Une nouvelle poche de stationnement de 275 places verra également le jour sur le site.

Par ailleurs, la Métropole de Lyon précise que "compte tenu des besoins de stationnement pour les habitants et salariés du quartier" l'ancien parc-relais TCL de Gerland va être réhabilité, offrant au total 550 places à proximité de la nouvelle gare routière qui devrait accueillir les 2,5 millions de voyageurs annuels transitant par la gare de Perrache.