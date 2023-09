Biennale de la danse : le hip-hop mène le bal

Compagnie hip-hop stéphanoise qui s’affirme lentement mais sûrement, Dyptik est programmée pour la première fois à la Biennale de la danse.

Récompensée en 2019 par le prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD, la compagnie Dyptik, dirigée par les chorégraphes Mehdi Meghari et Souhail Marchiche, revendique un hip-hop où le collectif est au centre de la création.

On a pu la voir dernièrement dans le cadre du festival Accordanses et Voilà l’été avec des pièces engagées et fortes, traitant, entre autres, de l’enfermement. Programmée pour la première fois dans un grand festival, elle questionne dans Le Grand Bal la société d’aujourd’hui avec toutes ses dérives et ses injonctions, empêchant les individus d’être réellement ce qu’ils sont, les rendant parfois fous et au bord de l’implosion.

Le Grand Bal © Le Grand Bal

Sur la musique de Patrick De Oliveira qui mêle instruments contemporains et traditionnels, la danse se transforme en une transe libératrice d’où jaillissent des prises de parole vitales.

Créée au Radiant, la pièce est également programmée au théâtre de Vénissieux qui, cette saison, fait la part belle au hip-hop !

Le Grand Bal - Compagnie Dyptik –Les 20, 21 et 22 septembre au Radiant-Bellevue et le 13 octobre au théâtre de Vénissieux

