Biennale de la danse : Fagor, un hub convivial, créatif et festif

Pendant que le festival déploie ses quarante-huit spectacles, les usines Fagor accueillent une jeunesse (mais pas que !) fondue de danse pour se transformer en hub convivial, créatif et festif.

La folie d’une scène ballroom

Les usines Fagor accueillent le 16 septembre Fight For Your Rights Ball, une scène ballroom conçue comme un hommage aux hommes et femmes issus de minorités ayant lutté pour leurs droits, notamment les gays et les personnes transgenres.

Née à New York dans les années 80, portée par les femmes trans noires évincées des concours de beauté, la scène ballroom est une compétition de voguing alliant mode, esthétisme, danse et performance et qui, orchestrée par un MC (ici le légendaire Vinii Revlon), peut durer plusieurs heures. C’est certain, folie, joie et démesure seront au rendez-vous !

Immersion hip-hop avec le collectif FAIR-E

Unique collectif de hip-hop en France à la tête d’un Centre national chorégraphique – celui de Rennes et de Bretagne –, le collectif FAIR-E mobilise ses chorégraphes : Bouzid Ait Atmane, Iffra Dia, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh.

Le 30 septembre, ils proposent d’interroger le hip-hop de l’intérieur avec une immersion non-stop (de 11 h à 22 h) autour de leurs œuvres mais aussi avec des ateliers d’initiation tout public, des workshops, des battles, des projections de films, invitant des artistes d’horizons différents pour échanger sur toutes les danses, en rendre visibles certaines comme ceux qui les pratiquent. En somme, faire se côtoyer l’underground et l’upperground dans un bouillonnement de rencontres !

Danser et faire la fête avec le Club Bingo

Pour prolonger les émotions des spectacles, le Club Bingo s’installe aux usines Fagor du 9 au 30 septembre avec une programmation éclectique et joyeuse, créant un point de rencontre pour faire la fête avec des artistes autour de DJ sets, performances, animations et surprises.

On peut citer notamment la soirée Drag du 15 septembre avec Patricia Chaudepisse, drag-queen qui présente un show plein d’humour et de glamour ; le collectif Rue d’Algérie and friends qui convie son entourage artistique (DJ, graffeurs, danseurs…) pour un open air d’anthologie ou encore Maquis Sale avec un mélange de musiques entraînantes : afrobeat, baile funk, afrohouse…

Biennale de la danse – Du 9 au 30 septembre. Programme complet : labiennaledelyon.com