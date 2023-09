L’Isère passe en vigilance orange aux orages

Trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont désormais placés en vigilance orange pour orages lundi 18 septembre. L’Isère rejoint l’Ardèche et la Drôme au rang des territoires concernés par de fortes rafales de vent et de la grêle.

Après la Drôme et l’Ardèche, un troisième département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Isère, est placé en vigilance orange pour un risque d’orages, mais aussi de fortes pluies pouvant entraîner des inondations. D’après Météo France, ce niveau de vigilance devrait rester en vigueur jusqu’à 16 heures, avant un passage en jaune, puis un retour au vert dans la soirée.

D’ici là, le service de météorologie prévoit dans ces départements "des précipitions orageuses intenses" et s'attend à "de fortes précipitations, mais aussi, localement, de fortes rafales de vent et de grêle". Les pluies seront "intenses, allant jusqu'à 50-60 mm par heure", selon Météo France qui estime que "50 à 80 mm" de précipitions cumulées devraient tomber sur l'est de l'Ain et les avant-pays savoyards.