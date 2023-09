Biennale de la danse : le défilé retrouve la rue !

Après avoir été confiné en 2021 au théâtre de Fourvière, le défilé ouvre la Biennale et retrouve la rue de la République, le dimanche 10 septembre, avec douze groupes issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Autour du thème “Arts et sports” et en clin d’œil aux Jeux olympiques 2024, les groupes ont redoublé d’imagination.

Ainsi, celui mené par Kadia Faraux (Lyon 3e, Lyon 7e et Vaulx-en-Velin), qui aborde la boxe thaïlandaise et le muay-thaï (une pratique très populaire), a travaillé avec Anaëlle Angerville, championne du monde de la discipline.

Avatars d’athlètes des Jeux olympiques

Karim Amghar (Drôme et Ardèche) fait se rencontrer le hip-hop et le basket où dunk, boucles, déplacements aériens et voltiges dessinent une nouvelle gestuelle.

Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou (Lyon 8e et la communauté de communes des monts du Lyonnais) dansent avec les avatars d’athlètes des Jeux olympiques imaginés par les participants…

© Archives Biennale de la danse

Cette année, le défilé s’ouvre avec le collectif ÈS, rompu aux performances dans les grands espaces, et se termine place Bellecour avec Les Traceurs de Rachid Ouramdane qui réunit seize interprètes/acrobates suspendus dans les airs…

Défilé de la Biennale de la danse, dimanche 10 septembre. Dès 14h30, place de la Comédie, rue de la République Terreaux puis place Bellecour

Biennale de la danse – Du 9 au 30 septembre

Programme complet : labiennaledelyon.com