215 000 festivaliers pour la Biennale de la danse à Lyon

La Biennale de la danse a rassemblé un peu plus de 215 000 festivalier à Lyon.

La 20e édition de la Biennale de la danse s'est achevée ce samedi 30 septembre à Lyon. Elle a accueilli au total 215 465 festivaliers pour l'ensemble des 181 représentations proposées pendant presque un mois.

150 000 spectateurs pour le défilé

Plus de 46 000 personnes ont assisté à des spectacles en salle et aux usines Fagor, et plus de 168 000 ont participé aux représentations dans l'espace public. A lui seul, le grand défilé a rassemblé environ 150 000 spectateurs et 3 500 participants.

A noter que la biennale se poursuit en en rebond jusqu'au 21 octobre dans la métropole de Lyon et la région Auvergne-Rhône-Alpes.