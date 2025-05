Avec la finesse et la maîtrise qu’on lui connaît, Marc Lainé (patron de la Comédie de Valence) poursuit l’histoire du couple formé par Liliane et Paul. Qu’il avait évoqué dans un premier volet, Nos Paysages mineurs.

Dans ce nouvel opus, En finir avec leur histoire, en 1992, seize ans après leur rupture, ils se retrouvent à Paris. Une nuit, lors d’une longue marche, ils parlent de leur enfant non désiré, de leurs réussites et de leurs échecs, de leurs convictions et de leurs espoirs. Marc Lainé met une nouvelle fois en scène ce couple si attachant, pour raconter ses émois à l’heure de l’effondrement du bloc socialiste. Dans les rues de Paris, il installe son incroyable plan-séquence théâtral, filmé en direct sur scène, permettant à l’histoire sinueuse de ces deux amants de se dérouler littéralement sous nos yeux, accompagnée par le violoncelliste Vincent Segal.

En finir avec leur histoire – Les 15 et 16 mai au théâtre de la Renaissance