Laurent Wauquiez enclenche le mode survie

La popularité de Bruno Retailleau menace les ambitions présidentielles de Laurent Wauquiez. Dans la dernière ligne droite de l’élection interne à la présidence des Républicains, l’ancien président de Région joue son va-tout.

Au cœur d’une élection mal embarquée pour la présidence des Républicains face à Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez a choisi de se relancer avec une mesure choc : créer un centre de rétention à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les OQTF les plus dangereux et que leur pays d’origine ne veut pas reprendre. La mesure a fait l’unanimité contre elle de l’extrême gauche à l’extrême droite. “En politique, quand vous êtes en perdition, vous balancez vos scuds les plus puissants pour être identifié. Là, il a envoyé un truc vraiment énorme. C’est pourtant un type intelligent qui connaît l’administration et son fonctionnement. Il a donc parfaitement conscience des limites de ce qu’il propose. Il gâche son intelligence”, glisse un soutien de Bruno Retailleau. Sur le plan de la communication, l’opération est plutôt une réussite.