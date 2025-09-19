Au MacLYON, deux nouvelles expositions pour renouer le dialogue entre individualité et collectif

Du 19 septembre 2025 au 4 janvier 2026, le Musée d’art contemporain de Lyon vous invite à découvrir deux expositions - Histoires personnelles/Réalités politiques et Efflorescence/Tel est notre éveil - qui vous permettront de découvrir des artistes contemporains de tous horizons s’inspirant de leur vécu et de leur environnement pour nous offrir un véritable espace de réflexion.

Exposition Histoires personnelles/Réalités politiques au MacLYON et au MoCAB de Belgrade

Cette exposition a été co-imaginée par les musées d’art contemporain de Lyon et de Belgrade, dans le cadre de leur coopération accrue de ces dernières années : elle est l’histoire d’une rencontre entre deux musées, deux villes et deux collections différentes.

Cette exposition s’attache à montrer comment ce qu’il y a de plus intime est infiniment et profondément politique. Elle explore l’imbrication de deux dimensions - individuelle et collective - dont les liens peuvent paraître lointains et qui peuvent même sembler paradoxales. Pour ce faire, elle adopte à la fois une (re)lecture historique - particulièrement avec la collection du MoCAB, qui est plutôt construite autour des artistes, de leurs oeuvres et de leur rapport au politique et à la politique de l’Ex Yougoslavie puis de la Serbie du XXème siècle - et une vision très actuelle et ancrée dans la modernité et même dans le futur, avec les collections du MacLYON.



Avec Histoires personnelles/Réalités politiques, les deux musées serbes et français voulaient également montrer tout ce qui se passe en amont et autour d’une collection de musées. Par cela, ils cherchent à déclencher une réflexion chez les spectateurs sur les rapports qu’entretiennent les musées, les politiques, les institutions, les artistes et le peuple.

Cette exposition s’articule autour de quatre thèmes qui permettent aux 66 artistes issus de la scène artistique ex-yougoslave, française mais également internationale de faire entendre leurs voix. Au premier étage, vous retrouverez les thèmes “manifestation des corps” et “vivre en relations”. Le premier explore la faculté du corps, un objet profondément personnel, à se métamorphoser en un témoin des transformations politiques et sociales de l’espace au sein duquel il évolue et en un support de résistance face aux oppressions. Le deuxième se concentre sur les interactions sociales, interrogeant la manière dont les individus font groupe - et comment cela peut évoluer selon les contextes politiques, économiques, sociaux et géographiques.

Au deuxième étage sont rassemblées les œuvres appartenant aux thèmes “espaces collectifs” et “de politique en contre-politiques”. Ces deux thèmes découlent naturellement des deux premiers, mais sont peut être encore plus politiques : le premier engageant une réflexion autour des espaces dans lesquels nous évoluons pour en faire des lieux véritablement démocratiques et non plus l’expression des rapports de domination ; et le deuxième s’organisant autour du slogan féministe des années 1970 “le personnel est politique” pour interroger la dimension politique de l’art.

Novi Zagreb (Des gens à la fenêtre), Sanja Iveković (1949, Croatie)

Exposition Efflorescence/Tel est notre éveil - avec Rajni Perera et Marigold Santos

Cette exposition en duo est issue de la collaboration symbiotique entre deux artistes déjà reconnues à l'international - Rajni Perera et Marigold Santos. Ces deux artistes partagent et explorent des thèmes communs, qui les ont façonnées en tant que femmes et en tant qu’artistes : l’immigration (l'une est philippine, l'autre française), la maternité, le féminisme, …

Leur rencontre est d’abord un coup de foudre artistique : c’est en 2020, en découvrant le travail de Marigold Santos au PHI de Montréal que Rajni Perera a d’abord ressenti ce lien profond entre leurs deux univers. Elle a alors proposé à Marigold Santos de collaborer avec elle à l’Armory Show - exposition internationale d’art contemporain - à New York.

Efflorescence/Tel est notre éveil aborde donc avec beaucoup d’humanité l’expérience de l’immigration en tant que femme, avec tous les thèmes auxquels elle se raccroche : la recherche d’une identité, l’hybridité, le déracinement, les capacités de résilience, la mémoire et l’héritage, l’émancipation, la sororité. Pour évoquer ces sujets, elles n’adoptent pas une lecture linéaire mais veulent au contraire complexifier leur approche, dans une perspective intersectionnelle - notamment décoloniale et féministe - et pluridisciplinaire, à travers plusieurs mediums - peinture, dessin, sculpture, tissage, … Dans cette exposition, on retrouve, en creux, un dialogue constant d’abord entre elles deux et entre leurs expériences similaires et pourtant singulières ; mais aussi entre leurs histoires personnelles et la “grande Histoire” (décolonisation, mouvements de population, émancipation des femmes, oppressions) ; et enfin entre le passé, la réalité du présent et les perspectives futures.

L’exposition, qui aura lieu au Mac LYON du 19 septembre 2025 au 4 janvier 2026 met ainsi en avant les oeuvres de Rajni Perera et de Marigold Santos dans leur singularité et avec leur identité propre, tout en nous invitant à partager un peu de leur connexion, à découvrir leur collaboration - notamment au travers de deux oeuvres à quatre mains, une créée à l’occasion de la première de l’exposition (PHI, Montréal, 2024) et l’autre (Artefact/Vestiges éphémères, 2025) conçue spécialement pour l’exposition au MAC.

Efflorescence/Tel est notre éveil, Rajni Perera et Marigold Santos (2023)

INFOS PRATIQUES

Musée d’art contemporain

Cité internationale, 81 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon – France

Tarifs :

● Plein tarif : 9€

● Tarif réduit : 6€

● Gratuit pour les moins de 18 ans

Du mercredi au dimanche, de 11h-18h

Expositions du 19 septembre 2025 au 4 janvier 2026