Culture
Paradox-Sal crew © Sjoerd Derine

Karavel, un festival qui défend les artistes hip-hop

  • par Martine Pullara

    • La 19e édition du festival Karavel, conçu par Mourad Merzouki, démontre toujours la diversité des écritures hip-hop… Notre sélection.

    Ancré dans vingt communes de la métropole, Karavel invite cinquante compagnies pour soixante-dix-huit représentations avec une inauguration à la chapelle de la Trinité, un défilé chorégraphique créé par Mourad Merzouki sur du Bach interprété en live par le Concert de l’Hostel Dieu pour une rencontre hip-hop et musique baroque inédite.

    Paradox-Sal, groupe 100 % féminin fondé par le regretté Ousmane Sy, figure majeure de la culture house en France, présente Woman, première pièce personnelle remplie de sororité (espace Albert-Camus, Bron). Marion Alzieu explore avec Hold Fast (Tenir bon) la rage du krump, danse urbaine et revendicative née à Los Angeles dans les années 2000 (théâtre Astrée à Villeurbanne).

    À la croisée du break, du jazz et du contemporain, Viscum de la compagnie Corps jetés est un duo homme/femme qui éprouve la fusion par une gestuelle viscérale et acrobatique (centre Charlie-Chaplin à Vaulx-en-Velin).

    On notera la présence exceptionnelle d’Amala Dianor avec trois pièces phares dont Level Up qui invite onze virtuoses de danses urbaines venus du monde entier (Toboggan-Décines) et M&M, un duo fascinant avec Marion Alzieu et Mwendwa Marchand, figure emblématique du dancehall jamaïcain (à L’Atrium, Genas).

    La Maison du Peuple (Oullins-Pierre-Bénite) accueille Love de la compagnie Voltaïk où les corps dessinent une fresque émotionnelle tandis que le Polaris (à Corbas) reçoit Abdou N’Gom avec Human Flots autour de récits d’exil et qu’à La Machinerie-Bizarre ! (Vénissieux) Marlène Gobber propose Mantra, un solo en forme d’expérience mystique et initiatique.

    À ne pas rater : Les Artizans,pionniers du hip-hop des années 1990-2000 avec une performance chorégraphique magistrale en hommage aux valeurs fondatrices du hip-hop (espace Albert-Camus à Bron).

    Karavel – Du 24 septembre au 26 octobre à Pôle en Scènes (Bron) et dans la métropole

    Programme complet : www.karavelkalyspso.com

    à lire également
    Sans titre, Maxwell Alexandre (Brésil)
    Au MacLYON, deux nouvelles expositions pour renouer le dialogue entre individualité et collectif

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Sans titre, Maxwell Alexandre (Brésil)
    Au MacLYON, deux nouvelles expositions pour renouer le dialogue entre individualité et collectif 12:55
    Karavel, un festival qui défend les artistes hip-hop 12:10
    Aux Célestins, Marc Lainé, auteur et metteur en scène majeur 11:31
    Rhône : fermetures et déviations prévues sur plusieurs départementales 10:55
    L'OL dévoile un nouveau maillot inspiré de la culture skate à Lyon 10:22
    d'heure en heure
    Nouvelle manifestation prévue à Lyon ce vendredi : voici à quoi s'attendre 09:44
    Mohamed Chihi adjoint
    Grégory Doucet se sépare de trois de ses adjoints pour les municipales de 2026, dont Mohamed Chihi 09:24
    Baromètre Vélo 2025 : Lyon progresse et entre dans le top 4 des grandes villes 08:53
    Hôtel de la préfecture de Saône-et-Loire
    Saône-et-Loire : interdiction d’un festival de black metal lié à la mouvance néonazie 08:22
    Grève du 18 septembre : deux policiers blessés au cours d'une manifestation non déclarée à Lyon 8e 07:56
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne malgré la chaleur 07:38
    Lyon soleil
    Du soleil et une chaleur digne du plein été à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus 07:12
    Kathie Werquin, directrice régionale de la Banque de France en Auvergne-Rhône-Alpes, est l’invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Crédits : pas de nouvelles baisses des taux à l'horizon 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut