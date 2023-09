Le réalisateur américain, Alexander Payne, sera l'invité d'honneur de la 15e édition du festival Lumière en octobre à Lyon.

Après l'annonce de la présence de Wes Anderson ou encore de l'avant-première du nouveau film de Hayao Miyazaki, le festival Lumière va accueillir le réalisateur Alexander Payne. Pour l'occasion, le cinéaste américain, à qui l'on doit plusieurs longs-métrages à succès, à l'instar de Monsieur Schmidt (2002), porté par Jack Nicholson, (Oscar du meilleur scénario), ou de Downsizing (2017) avec Matt Damon, présentera son huitième long-métrage, The Holdovers.

The Holdovers retrace l’histoire d’un professeur bourru (Paul Giamatti) dans une prestigieuse école américaine qui est obligé de rester sur le campus pendant les vacances de Noël pour surveiller certains élèves qui n’ont nulle part où aller. Finalement et contre toute attente, il crée des liens avec l’un d’entre eux – un élève intelligent, mais turbulent (le nouveau venu Dominic Sessa) – et avec la cuisinière en chef de l’école, qui vient de perdre son fils au Vietnam (Da’Vine Joy Randolph).

Pour rappel, cette année c'est le réalisateur allemand de Paris, Texas, Wim Wenders qui recevra le prix Lumière de cette 15e édition, organisée du 14 au 22 octobre.

